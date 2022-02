Weshalb "Ich liebe Dich" zu sagen nicht schwer ist

Drei kleine, aber magische Worte: “Ich liebe Dich”. Die einen sagen das zehn Mal am Tag - anderen geht der Satz gar nicht über die Lippen. Wir sprechen mit Paarcoach Anna Fienbork, warum das so ist.

SWR1: Warum ist dieser Satz so wichtig?

Anna Fienbork: Ich glaube, dass der für uns alle schön und wichtig ist - weil es uns einfach ein Zugehörigkeitsgefühl, ein geliebt werden, ein geschätzt werden, ein gesehen werden, ein wichtig sein - vermitteln kann. Und das ist einfach etwas sehr Wertvolles und Schönes.

Paarcoach Anna Fienbork Eigenes Foto Anna Fienbork

SWR1: Warum geht uns dieser Satz dann oft nur schwer über die Lippen?

Fienbork: Dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe. "Ich liebe Dich" zu sagen, macht uns verletzlich. Was ist, wenn ich diesen Satz sage und der andere nicht so reagiert, wie ich mir das wünsche? Was ist, wenn der andere sich vielleicht verschreckt fühlt? Wie oft hat man als Jugendlicher gehört: "Sag ja nicht zu früh ich liebe Dich, sonst haut sie Dir ab." All diese Geschichten können da eine große Rolle spielen.

SWR1: Das heißt, so eine Liebeserklärung ist auch mit vielen Erwartungen verbunden?

Fienbork: Die ist mit vielen Erwartungen verbunden. Und manchmal ist diese Aussage "Ich liebe Dich" vielleicht unbewusst eine Frage. Vielleicht sagen wir "Ich liebe dich", darunter liegt aber eigentlich die Frage: "Liebst Du mich denn?" Und das ist etwas, was der andere natürlich spürt.

SWR1: Mit "Ich liebe dich" tut sich der eine schwer, der andere nicht. Wie erleben Sie das in Ihrer Praxis?

Fienbork: Es gibt Menschen, denen fällt es unfassbar schwer, das über die Lippen zu bekommen. Das liegt aber unter anderem auch daran, wie man aufgewachsen ist. Ist man damit aufgewachsen, dass man Gefühlen Raum geben kann? Und wie sehr liebe ich mich eigentlich selbst?

SWR1: Wann ist der richtige Zeitpunkt für: Ich liebe Dich?

Fienbork: Immer dann, wenn man im Herzen dieses warme, aufquellende Gefühl hat, was Ausdruck bekommen möchte in dem Satz: "Ich liebe Dich."

SWR1: Wie kann der Satz seinen Schrecken in einer Beziehung verlieren?

Fienbork: Das ist nicht unbedingt etwas, was man von jetzt auf gleich hinbekommt. Aber man kann zum Beispiel seinem Partner sagen: "Weißt Du was, ich möchte Dir was sagen, und es fällt mir so schwer. Ich liebe Dich - und ich habe Angst, diesen Satz zu sagen!"

SWR1: Man muss also eigentlich keine Angst vor diesen magischen Worten haben?

Fienbork: Nein, das muss man nicht. Aber man kann trotzdem für sich anerkennen, dass man vielleicht Angst davor hat.

Das Gespräch führte Frank Jenschar.