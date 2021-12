Frost in der Nacht: Jetzt schon Vogelfutter herauslegen?

Der Winter meldet sich zurück und die Nächte werden kälter. Auch gefroren hat es schon mehrmals, aber muss ich jetzt schon das Vogelfutter bereitstellen?

Vögel finden in der Regel im Herbst und mildem Winter genug Futter in der Natur, so auch die Meinung von SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach.

Bei den folgenden Witterungen ist es aber durchaus sinnvoll Futter bereitzulegen:





Dauerfrost

Eisregen

Geschlossene Eis und Schneedecke

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau (KÖL) in Bad Kreuznach. SWR H.W. Konrad

Welches Futter?

Das Futter um Vogelhaus oder der Futterschale sollte der natürlichen Nahrung möglichst ähnlich sein. Wichtig ist auch zu wissen, wer sich überhaupt am Vogelhaus bedient: Sind es Weich- oder Körnerfresser?

Zu den Körnerfressern zählen Sperlinge, Finken und Meisen. Sie sind ohnehin oft an Vogelhäuschen anzutreffen. Viele Fertigmischungen haben einen großen Anteil an Getreidekörnern. Die werden aber nur von Sperlingen und Tauben gefressen. Achten Sie deshalb darauf, dass der Getreideanteil möglichst gering ist oder kaufen Sie direkt dunkle Sonnenblumenkerne und Hanfsamen. Beides kommt bei Körnerfressern besonders gut an.

Wenn Sie Meisenknödel aufhängen, achten Sie darauf, dass diese nicht in Plastik eingewickelt sind. Die Vögel können sich darin verheddern und verletzen.

Welche Vögel sich am Vogelhaus tummeln, ist entscheidend dafür, welches Futter herausgelegt werden sollte. picture-alliance / Reportdienste CHROMORANGE / Ernst Weingartner

Weichfresser sind unter anderem Amseln, Zaunkönige und Rotkehlchen. Sie fressen besonders gerne Haferflocken, Rosinen, gehackte Haselnüsse und leicht fauliges Obst.

Wer kein Vogelexperte oder keine Vogelexpertin ist, braucht sich aber keine Sorgen zu machen, meint der Gartenexperte. Am besten kaufen Sie von allem ein bisschen oder hängen mal einen Apfel auf. Nur das "Billigste vom Billigsten" sollte es nicht gerade sein. Das sei qualitativ oft auch Vögeln nicht mehr zumutbar, sagt Hans Willi Konrad.

Mit Wasserschalen wäre ich vorsichtig. Ich persönlich stelle nichts raus. Da muss schon Stein und Bein gefroren sein, dass Vögel in der Natur kein fließendes Wasser mehr finden.

Auf das gilt es zu achten:

Damit Vögel nicht im Futter stehen und es verkoten, eignet sich ein Futtersilo.

Vogelkot immer mit heißem Wasser entfernen.

Stellen Sie das Haus an einen wettergeschützten Ort, damit das Futter nicht nass wird.

Wenn Sie einen toten Vogel finden, entfernen Sie diesen sofort und reinigen Sie das Häuschen oder die Schale. Warten Sie zudem am besten bis zum nächsten Herbst/ Winter, um es wieder aufzustellen.