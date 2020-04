Der April, der macht was er will. 2020 punktet er mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen. Gut für uns, schlecht für den Wald. Denn mit jeder Woche ohne ergiebige Regenfälle steigt schon jetzt das Waldbrandrisiko.

Aktuell ist in Rheinland-Pfalz die Rheinebene in der zweithöchsten Stufe des Waldbrandgefahrenindex eingestuft. "Der Wind und die trockenen Blätter und Nadeln bieten für aufflammende Feuer eine ideale Nahrung", benennt Siegfried Weiter vom Forstamt Haart die Gründe für steigende Gefahr. Hinzu kommen die anhaltend relativ hohen Temperaturen und die fehlenden ergiebigen Niederschläge.

Waldbrandgefahrenindex WBI Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) des Deutschen wetterdienstes (DWD) beschreibt das meteorologische Potential für die Gefährdung durch Waldbrand. Dabei zeigt der Index die Waldbrandgefahr in 5 Gefahrenstufen von 1= sehr geringe Gefahr bis 5 = sehr hohe Gefahr an.

Wald ist schutzlos

"Der Wald einem Feuer schutzlos ausgeliefert", erklärt der Experte weiter. "Totalverluste der Lebensräume sind neben dem wirtschaftlichen Schaden die bittere Folge." Bereits kleine, niedrige Bodenfeuer vernichten durch ihre Temperaturentwicklung nicht nur den Wald, sondern auch alle Lebewesen. In Herxheim gingen bei einem solchen "kleinen" Waldbrand Anfang des Monats rund 4.000 Quadratmeter Wald verloren.

Bäume im Stress

Die rheinland-pfälzischen Wälder leiden seit geraumer Zeit unter den Folgen der Klimakrise. Vertrocknende Bäume wegen zu wenig Niederschlag und sinkender Grundwasserspiegel sind dabei nur der Anfang. Durch die langen und relativ extremen Wärmeperioden, denen die Wälder vor allem seit 2018 ausgesetzt waren, leiden viele Bäume unter Blattverlust und treiben im Frühjahr gar nicht erst wieder aus.

Da weniger Wasser zu Verfügung steht leiden die Bäume unter so genanntem Trockenstress, so die Experten der rheinland-pfälzischen Landesforsten: "Je wärmer es ist, desto mehr Wasser verdunstet, ehe es am Boden ankommt und den Bäumen zur Verfügung steht. Auch Wasser an der Bodenoberfläche verdunstet schneller. Und: Die Transpiration der Bäume nimmt zu, sie schwitzen."

Wald am Boden

die Larven des Borkenkäfers bei einer Schädlingszählung. picture-alliance / Reportdienste Robert Kneschke

Insgesamt lagen im März 2019 rund 250.000 Festmeter Baumholz in den rheinland-pfälzischen Staatsforsten am Boden. Die Hauptgründe hierfür sehen die Forstexperten in fehlenden Bodenfrösten in den zu milden Wintern und den dadurch im Frühjahr aufgeweichten Böden. Diese Faktoren bieten optimale Voraussetzungen für Folgeschäden durch Stürme und Starkregen, in deren Folge der Befall mit Schädlingen wie den Borken- oder den asiatischen Laubholzkäfer ebenfalls stark zunimmt.

Diese und andere Faktoren führen dazu, dass in diesem Jahr bereits seit ende März die Waldbrandgefahr in den rheinland-pfälzischen Wäldern relativ hoch eingestuft wird.

Klare Regeln im Wald

Um gerade jetzt Waldbrände zu verhindern, weist das Forstamt Haart auf klare Verhaltensregeln im Wald hin, die übrigens nicht nur bei der jetzt anhaltenden Trockenheit unbedingt Beachtung finden sollten.

Rauchen ist im Wald genso tabu wie offnes Feuer oder Grillen. picture-alliance / Reportdienste Christin Klose

So ist das Rauchen im Wald strengstens verboten. Ebenso tabu sind das Grillen oder offenes Feuer im Wald und in der Nähe von größeren Baumbeständen. Eine besondere Gefahr, so die Waldexperten gehe jedes Jahr von weggeworfenen, nicht richtig gelöschten Einweggrills aus.

Wer in den Wald geht, der sollte unbedingt nur ausgewiesene Parkplätze ansteuern. Trockene Grasflächen können sich sonst durch heiße Katalysatoren der Autos leicht entzünden. Außerdem sollten die Zufahren zu Wäldern oder Waldwege unbedingt für eventuell notwendige Rettungskräfte freigehalten werden, so die Experten.

Weiter wenig Regen

"Auch wenn über Ostern das Wetter ein wenig durchwachsen war, so setzt sich nach den Feiertagen erneut vielerorts Hochdruckeinfluss durch," weiß SWR1-Wettermann Gernot Schütz, räumt aber ein: "Schauer und Gewitter können allenfalls punktuell Entspannung bringen, lokal kann es sogar zu viel Regen in kurzer Zeit sein. Der fließt dann größtenteils oberirdisch ab und kommt den Pflanzen oder dem Grundwasser kaum zugute."

Nach Aussage des Diplom-Meteorologen bleibt es im April weitgehend trocken, auf das sprichwörtliche Aprilwetter müssen wir verzichten. Und auch der Ausblick in Richtung Sommer scheint nach derzeitigem Kenntnisstand wenig Entspannung bereit zu halten, so Gernot Schütze: "Möglicherweise steht uns auch in den kommenden Monaten zu trockene und zu warme Witterung ins Haus, was in Zeiten der globalen Erwärmung nicht verwunderlich wäre.

Das ist natürlich Spekulation, aber in den vergangenen Jahren war es häufig so. Hoffen wir mal, dass es Ende April oder im Mai eine Umstellung zu deutlich nasserem Wetter gibt."