Die Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz steigt wegen Trockenheit und Hitze deutlich an. Was können Sie tun, um das Gefahrenpotential zu senken?

Das Wochenende wird in Rheinland-Pfalz trocken und heiß und auch die Waldbrandgefahr steigt in weiten Teilen des Landes an. Besonders für Freitag meldet der deutsche Wetterdienst in fast allen Regionen die zweithöchste Gefahrenstufe (4). Zum Samstag ist die Waldbrandgefahr etwas geringer, aber immer noch auf einem hohen Niveau. Im Raum Mainz und im Raum Koblenz waren bereits am Dienstag Feuerwehren wegen Waldbränden im Einsatz.

Die Landesforsten Rheinland-Pfalz rufen dazu auf, sich besonders an trockenen Tagen an die Verhaltensregeln im Wald zu halten. "Spätestens bei Gefahrenstufe 4 bis 5 sind Waldbesucher zu höchster Disziplin im Umgang mit offenem Feuer aufgerufen", warnt das Forstamt Rheinhessen. Dabei sollten sich die Waldbesucher nicht von kurzen Regenschauern oder grüner Vegetation irritieren lassen, die Waldbrandgefahr kann trotzdem hoch sein.

1. Nicht rauchen

Rauchen ist im Wald verboten, nicht nur im Sommer, sondern ganzjährig. Werfen Sie auch keine Zigarettenkippen aus dem Auto, wenn Sie durch den Wald oder am Wald vorbeifahren.

2. Kein offenes Feuer

Grillen und Lagerfeuer sind im Wald ebenfalls verboten. Bis zu einem Abstand von 100 Metern zum Wald darf kein offenes Feuer ohne Genehmigung des zuständigen Forstamtes gezündet werden. Möchten Sie in der Natur grillen, stehen eigens dafür ausgewiesene Plätze zur Verfügung. Achten Sie vor dem Verlassen des Grillplatzes darauf, dass das Feuer vollständig erloschen ist. Auch auf den Grillplätzen sollte man das Feuer im Auge behalten, denn durch Funkenflug kann es schnell auf trockene Äste oder den Waldboden überspringen. Eine besondere Gefahr geht von flexiblen Einmalgrills aus.

3. Keinen Müll liegen lassen

Diese Regel gilt nicht nur zum Brandschutz: Nehmen Sie beim Verlassen des Waldes Ihren Müll wieder mit. Viele Gegenstände sind leicht entzündlich, besonders von Glas geht eine große Gefahr aus. "Im Extremfall kann auch eine einfache Glasscherbe einen Brand auslösen", warnt das Forstamt Rheinhessen

4. Nicht einfach parken

Zum Waldspaziergang sollten Sie Ihr Fahrzeug nicht einfach am Waldrand oder auf Waldwegen abstellen. Nutzen Sie zum Parken ausschließlich die ausgewiesenen Waldparkplätze. Von Autos geht eine große Brandgefahr aus, denn ein Katalysator kann so heiß werden, dass sich trockenes Gras oder Äste unter dem Wagen entzünden.

5. Einfahrten freihalten

Halten Sie außerdem die Waldeinfahrten frei, damit die Einsatzwagen der Feuerwehr und anderer Hilfsdienste im Notfall zügig passieren können.

6. Bei Feuer: Notruf wählen

Entdecken Sie im Wald Rauch, Qualm oder Glutnester wählen Sie bitte sofort den Notruf der Feuerwehr (112). Auch bei zunächst klein wirkenden Rauchentwicklungen sollten Sie nicht zögern und sofort den Notruf wählen. Achten Sie auch auf die beschilderten Rettungspunkte an Wegkreuzungen. Ein entsprechender Hinweis erleichtert es der Feuerwehr, die Brandstelle schneller zu finden.

7. Löschversuch unternehmen

In der Zeit bis die Feuerwehr an der Einsatzstelle ankommt, können Sie versuchen das Feuer selbst zu löschen, wenn Sie sich dadurch nicht selbst in Gefahr begeben. Wenn die Rauchentwicklung bereits sehr stark ist oder Sie das Feuer nicht alleine löschen können, bringen Sie sich so schnell wie möglich in Sicherheit. Vermeiden Sie dabei unbedingt das Einatmen von Rauch.

8. Andere Menschen ermahnen

Auch wenn Sie sich an alle Regeln halten, tun es vielleicht nicht alle anderen Menschen. Die Forstämter rufen deshalb zu Ihrer Mithilfe auf: Ermahnen Sie andere Waldbesucher, sich an die Regeln zu halten. Nur so können Brände vermieden oder zumindest schnell eingegrenzt oder gelöscht werden.