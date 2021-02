Welcher Partei Partei stehen Sie nahe? Das können Sie mit Hilfe des Wahl-O-Mats herausfinden. Das Programm kommt auch zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zum Einsatz. Wir haben mit Christopher Groß aus Trier, der an der Erstellung der 38 Wahl-O-Mat-Thesen mitgearbeitet hat, gesprochen.

Was ist der Wahl-O-Mat? Bild: LZPolBRLP/HeikeRost.com Seit 2002 gibt es den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Programm kommt seither regelmäßig vor Landtagswahlen und vor der Bundestagwahl zum Einsatz. Mit der Hilfe des Wahl-O-Mat können Wähler anhand von Thesen zu aktuellen Themen per Mausklick herausfinden, welcher Partei sie nahestehen.

SWR1: Wie werden die Thesen für den Wahl-O-Mat aufgestellt und was ist eine These?

Christopher Groß: Eine These ist immer ein themenbezogener Punkt. Es geht darum, dass wir zum Beispiel die These aufstellen "Rheinland-Pfalz sollte vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern". Zu diesen Thesen fragen wir dann bei den Parteien nach, wie sie zu den Thesen stehen. Also, ob sie der These zustimmen, sie ablehnen oder ihr neutral gegenüberstehen. Aus diesen 38 Thesen setzt sich am Ende der gesamte Wahl-O-Mat zusammen.

SWR1: Das haben Sie zusammen mit Jugendlichen gemacht?

Groß: Genau. Die Landes- und die Bundeszentrale für Politische Bildung suchen jedes Jahr in Vorbereitung zum Wahl-O-Mat Jugendliche, die Lust haben in der Redaktion mitzuarbeiten. Die Jugendlichen, die sich melden und ausgewählt werden, bilden dann die Redaktion. Diese Jugendredaktion stellt die Thesen dann auch selbstständig auf.

SWR1: Welche Thesen sind für die Jugendlichen besonders wichtig?

Groß: Grundsätzlich sind alle Thesen für die Jugendlichen wichtig, aber natürlich spielen auch Bildungs- und Umweltpolitik beim diesjährigen Wahl-O-Mat eine Rolle.

Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung SWR

SWR1: Kann der Wahl-O-Mat das Lesen eines Parteiprogramms ersetzen?

Groß: Das würde ich nicht sagen. Er bietet einen Anstoß, sich damit auseinanderzusetzen und einen ersten Eindruck zu bekommen, wie die verschiedenen Parteien zu den Themen stehen. Dann könnte der nächste Schritt sein, sich weiter zu informieren, das Parteiprogramm zu lesen und zu schauen, was die Parteien zu den Thesen genau sagen.

SWR1: Kritiker des Parteiensystems sagen oft, dass die Parteien sich nur noch in Feinheiten unterscheiden? Unterscheidet der Wahl-O-Mat genauer?

Groß: Das ist eine der Hauptanliegen des Wahl-O-Mats, diese Unterscheidbarkeit aufzuzeigen. Aus den 100 Thesen-Ideen, die wir hatten, haben wir 80 herausgearbeitet und den Parteien geschickt. Nach der Beantwortung haben wir die finalen 38 Thesen aus verschiedenen Themenbereichen ausgewählt, die die Parteien besonders gut unterscheiden. Das macht der Wahl-O-Mat besonders gut.

Das Interview führte SWR1-Moderator Frank Jenschar

SWR ist Medienpartner - Wahl-O-Mat hier direkt starten

Das Wahl-O-Mat-Ergebnis dient als Informationsgrundlage und ist ausdrücklich keine Wahlempfehlung für eine bestimmte Partei, so die bpb.