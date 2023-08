Wer heute als Vegetarier ins Restaurant geht, muss nicht mehr alleine auf einem Salatblatt herumkauen, sondern findet oft einige Alternativen auf der Speisekarte.

Auch im Supermarkt greifen immer mehr Menschen zu den entsprechenden Produkten. Laut Bundesministerium für Ernährung konsumierten im letzten Jahr neun Prozent der Bevölkerung täglich vegetarische oder vegane Alternativen.

SWR Redakteurin Janina Schreiber Annkatrin Gentges

Deutsche essen zu viel Fleisch

Wir fragen bei Janina Schreiber aus unserer Redaktion Umwelt und Ernährung nach: Ab wann bringt der Verzicht auf Fleisch etwas?

Janina Schreiber: Jeder Bissen, den wir nicht nehmen, bringt schon etwas! Wir sollten maximal 600 Gramm Fleisch und Wurst in der Woche essen. Das ist eine Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung – das wären ungefähr ein bis zwei Steaks. Tatsächlich essen wir im Schnitt aber fast das Doppelte, also rund ein Kilo in der Woche. Auch wenn die Statistik über die vergangenen Jahre eher nach unten zeigt, ist das immer noch zu viel und kann der Gesundheit schaden. Aber in Maßen genossen liefert Fleisch uns auch hochwertiges Eiweiß, Eisen und B-Vitamine. Deshalb: Wenn wir ganz darauf verzichten, lohnt es sich darauf zu achten, dass wir uns die guten Nährstoffe über viel Gemüse und Hülsenfrüchte holen, also sowas wie Linsen und Kichererbsen.

Ich habe eine Ernährungsform für mich gefunden, die es mir möglich macht, dass es mir besser geht.

Gesundheitsrisiken durch rotes und verarbeitetes Fleisch

SWR1: Auf welches Fleisch sollten wir denn besonders verzichten?

Schreiber: Vor allem auf rotes Fleisch, also vom Rind, Schwein, Schaf oder Ziege. Und auf verarbeitetes Fleisch, wie Wurst. Dann sinkt das Risiko, an Herz- und Kreislaufkrankheiten zu sterben, laut mancher Studien sogar um bis zu 30 Prozent. Denn rotes und verarbeitetes Fleisch hat viele ungesunde gesättigte Fette und schlechtes Cholesterin. Das lagert sich in unseren Arterien ab, unser Blut kommt dann nicht mehr so gut durch und das kann zum Schlaganfall führen. Dazu kommt: Gerade verarbeitetes Fleisch und Wurst enthalten etliche krebserregende Verbindungen, wie zum Beispiel Nitrosamine. Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation verarbeitetes Fleisch auch als "krebserregend" eingestuft.

Ich vermisse nichts, weil ich gelernt habe, heimisches und hochwertiges Gemüse mit tollen Gewürzen so zubereiten kann, dass man keinerlei Verzicht hat, wenn man kein Fleisch isst.

Johann Lafer kocht und isst auch gerne vegetarisch. dpa Bildfunk Picture Alliance

Hoher Methan-Ausstoß durch Fleischproduktion

SWR1: Inwiefern ist eine fleischlose oder -ärmere Ernährung gut für die Umwelt?

Schreiber: Tiere zu halten, braucht viel Platz und Wasser und verursacht im Vergleich auch einiges mehr an Treibhausgasen als beispielsweise der Gemüseanbau. Spitzenreiter sind dabei die Kühe, die beim Verdauen Methan produzieren. Ein ziemlich potentes Treibhausgas, das unsere Atmosphäre 25 Mal mehr aufheizt als CO2. Schweine oder Geflügel sind nur minimal klimafreundlicher als Rinder: Ein Kilo Fleisch verursacht so viel CO2, wie 10 Kilo Kartoffeln. Daran sieht man: Je mehr Gemüse und je weniger Fleisch wir essen, desto besser ist das für unsere Gesundheit und fürs Klima!

