So bereiten Sie sich auf eine Corona-Isolation vor

Wer vom Gesundheitsamt dazu aufgefordert wird, sich in Quarantäne zu begeben, muss sich mitunter 14 Tage isolieren. Auf die Zwangs-Auszeit Zuhause kann man sich gut vorbereiten. Wir geben entsprechende Hilfestellung.

Erste Hilfsmittel gegen die Symptome

Die klassischen Corona Symptome sind Husten, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen, sowie Fieber. Es empfiehlt sich also einen Vorrat an Taschentüchern und Tee zu Hause zu haben. Außerdem fieber- und schmerzlindernde Mittel, wie Ibuprofen, Paracetamol und so weiter. Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen sollte auch in der Quarantäne der Notruf 112 gerufen und bereits am Telefon über die Quarantäne informiert werden.

Menschen im eigenen Haushalt schützen

Wer nicht allein wohnt, sollte sich zudem von den anderen Menschen im Haushalt isolieren. Vor allem, wenn ein eigenes positives Testergebnis vorliegt. Um Mitbewohner zu schützen, lohnt es sich ein paar medizinische Masken zu Hause zu haben. Diese können in den Gemeinschaftsräumen getragen werden. Zusätzlich kann ein Desinfektionsspray für Oberflächen sinnvoll sein, sowie Antigen Selbsttests, damit regelmäßig überprüft werden kann, wer sich möglicherweise noch infiziert hat. Darüber hinaus zahlt sich eine kontaktlose Möglichkeit aus, um innerhalb des Haushalts zu kommunizieren. So kann einem Gefühl der Einsamkeit vorgebeugt werden und gleichzeitig können wichtige Details mit allen abgesprochen werden. Das kann zum Beispiel über die Gruppenfunktion einer Messenger-App, wie Signal oder Whatsapp sein.

Wer muss aktuell in Quarantäne? Wer als Kontaktperson offiziell in Quarantäne muss, ist aktuell gar nicht mehr so eindeutig. Laut Website des Robert-Koch-Instituts ist eine Quarantäne für Geimpfte und Genesene unter Umständen nicht erforderlich, es sei denn die infizierte Person, zu der der Kontakt bestand, ist mit einer der weniger verbreiteten Virusvarianten Beta (südafrikanische Variante) oder Gamma (brasilianische Variante) infiziert. Die konkrete Beurteilung des Ansteckungsrisikos und Anordnung der Quarantäne liegt im Einzelfall jedoch beim zuständigen Gesundheitsamt. Ob geimpft oder nicht, wer ein positives Testergebnis vorliegen hat, muss sich im Regelfall für 14 Tage isolieren.

Lieferdienste, Einkaufen und Gassi gehen

Auch im Kühlschrank muss keine gähnende Leere herrschen. Wer vorbereitet sein möchte, kann entweder überlegen, wer ihm privat beim Einkaufen unter die Arme greifen kann oder sich bei Hilfsstellen, wie den Quarantäne-Held*innen registrieren. Als Teil der Initiative "Zusammen gegen Corona" des Bundesgesundheitsministeriums bietet die Plattform die Koordination von Nachbarschaftshilfe an. Die Quarantäne-Held*innen sind über ihre Website erreichbar oder telefonisch unter 0800 8050850.

In einigen größeren Städten kann zudem auf Lieferdienste zurückgegriffen werden, die den Supermarkt-Einkauf mit Zahlung per Vorkasse direkt vor die Tür stellen. In Mainz geht das zum Beispiel über Flink, die mit Rewe zusammenarbeiten. Hierbei wird allerdings ein PayPal Account für die Bezahlung benötigt, dieser kann als Vorbereitung bereits vor der Quarantäne erstellt werden.

Tipps gegen die Langeweile

Damit einem in den eigenen vier Wänden nicht die Decke auf den Kopf fällt, lohnt es sich einen Notfallplan für die Freizeitgestaltung in der Quarantäne zu haben. Das kann eine Liste sein, mit Namen von Menschen, bei denen man sich länger schon melden wollte oder ein Buch im Nachttisch, das man noch nicht gelesen hat. Es lohnt sich auch, aufgeschobene Aufgaben, die nicht in den Alltagstrubel passen, aufzuschreiben: In der Quarantäne ist genug Zeit, das Gewürzregal zu sortieren oder den Kleiderschrank auszumisten.

Wer gar nicht mit der Einsamkeit zurechtkommt, kann sich an Hilfsstellen, wie die Telefonseelsorge (0800 111 0 111) wenden.