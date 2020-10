Hunde machen glücklich - aber das ist längst noch nicht alles, sagt Autorin Michaela Seul. In ihren Bücher erklärt sie, warum auch wir Menschen uns manchmal einfach schütteln sollten.

SWR1: Was können wir von unseren Hunden lernen?

Michaela Seul: Nach einer langen Zeit mit Hunden habe ich gelernt, dass sie uns mit ihrer Körpersprache zeigen, dass wir etwas von ihnen lernen können. Ein Beispiel: Ein Hund hatte eine unangenehme Situation hinter sich und schüttelt sich danach. Dann läuft er in seinem Leben weiter und alles ist wieder auf Neustart. Als Mensch bin ich oft sehr lange mit Situationen beschäftigt, die eigentlich vorbei sind. Ich hatte eine blöde Begegnung mit jemanden gehabt, die mir immer noch im Kopf herum geht und nicht loslässt. Oder der Zahnarzttermin in zwei Wochen, an den ich immer denke. Dann schüttele ich mich - und es ist weg. Das klingt verrückt, aber ich habe es ausprobiert und es funktioniert wirklich!

Was steckt hinter dem Wedeln am Morgen, wenn er uns begrüßt?

Mit der unmittelbaren Zuneigung, die uns der Hund schenkt, können wir manchmal gar nichts anfangen. Wir glauben immer, es hat einen Grund. Natürlich freut sich der Hund, wenn wir aufstehen, weil er dann weiß: Der Tag fängt an und es gibt etwas zu Fressen.

Was sollten wir uns von den Hunden abschauen?

Ich finde, wir lernen von ihnen das "Im Jetzt sein" und das Wahrnehmen, was gerade im Moment um uns herum passiert. Der Hund denkt nicht daran, was in zwei Stunden ist. Wenn es eine schwierige Zeit ist - wie wir sie gerade jetzt erleben - bringt der Hund mich immer wieder dahin zu sagen: "Schau mal, wie schön der Herbst ist" oder "Rieche mal, wie toll es nach dem Regen riecht". Ich komme damit in den Augenblick, ins Jetzt, wenn ich mit dem Hund in der Natur spazieren gehe. Ich gehe nie mit Handy, checke keine Mails - und bin wirklich da. Das gibt so viel Kraft und Gelassenheit! Das ist ein ganz großes Geschenk und ein schönes Lebensgefühl.

Wieso fällt es Hunden so leicht, Ziele zu verfolgen?

Hunde sind fokusiert und schalten alles andere aus. Sie riechen etwas und wollen dann zu diesem Ziel. Problem: Frauchen ruft. Mit einer guten Bindung zum Hund können wir es aber so managen, dass der Hund uns wichtiger findet als dieses Ziel. Und das Faszinierende ist: Auch wenn es ein anderes Wesen auf vier Beinen ist, können wir so mit ihm kommunizieren - und sie verstehen uns. Da kann man sich eine Scheibe abschneiden, wenn man an die Kommunikation mit Menschen denkt und der andere versteht einen nicht. So lerne ich durch meinen Hund auch Toleranz.

Michaela Seul - "Das Glück hat vier Pfoten: Lebensweisheiten unserer Hunde", Knaur Verlag, ISBN-13 : 978-3426214817 Knaur Verlag

Was machen Hunde besser als wir Menschen?

Wir sind immer sehr höflich und nett miteinander - obwohl es in uns kocht. Dann können wir nicht richtig Grenzen setzen. Ein Hund, dem etwas nicht passt, hat ganz feine Zeichen. Er hebt ein bisschen die Lefze, zeigt danach die Zähne (ohne es böse zu meinen). Das heißt: Ich brauche Abstand, da ist meine Grenze. Andere Hunde verstehen das sofort. Ich denke mir, manchmal ist es besser, wenn man diese Grenze vorher setzt, bevor man sich ärgert und jemanden blöd findet, weil man nicht rechtzeitig Nein gesagt hat.

Einfach mal nichtstun - kein Problem für einen Hund. SWR

Welche Hunde-Eigenschaft hätten Sie denn persönlich gerne?

Die Gelassenheit des Hundes und das man einfach auf dem Sofa liegen kann und kein Buch lesen und kein schlechtes Gewissen haben muss. Also, dieses einfach da sein können. In unserer Leistungsgesellschaft müssen wir immer Leistung zeigen und etwas machen. Der Hund zeigt mir: Mir geht es auch gut, wenn ich nur da liege und schnaufe.