Ein Herbstspaziergang kann der ideale Ausgangspunkt dafür sein, im Winter die Vögel im eigenen Garten beobachten zu können. Wir erklären, was Sie für die Winterfütterung in Feld, Wald und Wiesen sammeln können.

Billigfutter meiden

Gerade günstiges Winterfutter kommt meist aus Osteuropa und bedingt hohe Transport- und Verpackungskosten. Außerdem weisen die Experten des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) darauf hin, dass billiges Futter oft mit Samen der Ambrosia-Pflanze verseucht ist. Gehen die im nächsten Jahr im Garten auf, droht die Gefahr von Allergien durch die aggressiven Pollen.

Verfangen sich Vögel in den Plastiknetzen von Meisenknödeln, werden diese zur tödlichen Falle, warnen Vogelschützer. picture-alliance / Reportdienste Bildagentur-online/Gernhoefer-Mc

Für jeden das passende Futter

Insgesamt kommt es auf die Mischung an, so die Vogelschützer. Denn natürlich essen nicht alle Vögel jedes Korn und jede Beere gleich gern. Finken und Sperlinge bevorzugen zum Beispiel Gräser- und Getreidesamen. Amsel und Drossel halten sich dagegen lieber an den Beeren von Holunder, Weiß- oder Sanddorn, Eberesche und Schlehe gütlich. Blau- oder Kohlmeisen gelten dagegen als wenig wählerisch und fressen sowohl Samen als auch Beeren.

Klassiker

Der Klassiker beim Vogelfutter ist natürlich der Sonnenblumenkern. Erfahrene Gärtner entsorgen deshalb die abgeblühten Blumen auch nicht sofort, sondern lassen sie einige Zeit im Garten liegen oder auf dem Kompost verrotten. So haben nicht nur die Vögel die Chance, sich entweder Winterspeck anzufressen oder die Körner zu bunkern. Auch Mäuse, Eichhörnchen und Feldhamster greifen hier gerne zu. Außerdem gerne auf dem Speiseplan: Kürbissamen, Bucheckern, Wal- und Haselnüsse.

Sonnenblumen-Kerne gelten als der Klassiker beim Vogelfutter und sind bei fast allen heimischen Vogelarten sehr beliebt. picture-alliance / Reportdienste Soeren Stache

Der passende Ort

Die Naturschützer des BUND weisen darauf hin, dass das natürliche Winterfutter möglichst nicht in der Nähe von Straßen oder an frisch gespritzen Feldern gesammelt werden sollte. Darüber hinaus haben die Experten noch eine konkrete Bitte: "Ernten Sie an einer Stelle nicht alles ab, da den Vögeln hier sonst die natürliche Nahrungsquelle verlorengeht."

Verarbeitung

Beeren können bis zum Einsatz eingefroren oder getrocknet werden. "Das getrocknete Vogelfutter ist fertig, wenn sich die Beeren wie zähes Leder anfühlen und sie keine feuchten Stellen mehr aufweisen", erklärt der BUND. Tipp: Geben Sie das selbst gemachte Vogelfutter in einen Leinen- oder Stoffbeutel und bewahren Sie es nach dem Trocknen kühl und dunkel auf. Damit die Hausmaus nicht zu viel naschen kann, empfiehlt es sich, den Beutel aufzuhängen.

In Maßen füttern

Generell sollten Sie erst dann über das Zufüttern nachdenken, wenn es draußen richtig kalt wird und die natürlichen Nahrungsquellen der Vögel knapp werden. Dies ist erst bei geschlossener Schneedecke und Dauerfrost wirklich der Fall, betonen Vogelschützer.

So füttern sie richtig

Damit das Füttern mehr nützt als schadet, haben die Experten des BUND drei wichtige Tipps: