Bald endet die Stichwahl zum Vogel des Jahres 2021. Am 19. März wird der gefederte Sieger gekürt. Doch bis dahin dürfen wir alle kräftig mit abstimmen. Wie das geht und was ein Bird-O-Mat ist, erfahren Sie hier!

Seit 1971 küren der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) den "Vogel des Jahres". Mit der Auszeichnung soll auf die Gefährdung der Tiere und ihrer Lebensräume aufmerksam gemacht werden.

Abstimmung zum Vogel des Jahres ist erstmals öffentlich

Die Amtszeit der Turteltaube neigt sich dem Ende zu und der NABU machte sich bereits früh auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Denn anders als die 49 Jahre zuvor entscheidet diesmal kein Fachgremium von Ornithologen und Vogelschützern, wer "Vogel des Jahres" wird. Erstmals findet eine öffentliche Wahl statt und jeder kann sich beteiligen.

Bereits im Oktober startete der erste Wahldurchgang zum "Vogel des Jahres 2021". 307 der in Deutschland vorkommenden Vogelarten konnten auf der Internetseite des NABU gewählt werden. Jetzt steht die Top Ten fest und zur Stichwahl bereit. Auf der Internetseite des NABU kann abstimmt werden: Hier geht's zur Abstimmung.

Welche Vögel stehen zur Wahl?

Überraschenderweise kennt man viele der Vögel aus dem Alltag. Sie begegnen uns beim Bummeln in der Stadt, am Futterhäuschen im Garten oder beim Spazierengehen: Amsel, Rotkehlchen, Blaumeise und auch die Stadttaube, die bei den meisten wohl eigentlich nicht so beliebt ist, befinden sich auf der Wahlliste. Auch der durch eine Bierwerbung bekannte Eisvogel hofft auf Stimmen. Es finden sich aber auch weniger bekannte Arten auf der Liste der Top Ten, die gefährdet oder bald gefährdet sind: die Feldlerche, die Rauchschwalbe, der Goldregenpfeiffer, der Haussperling und der Kiebitz.

NABU/Marcus Bosch

Wahlkampf mit prominenter Unterstützung

Alle Vögel haben vom NABU Wahlprogramme und -slogans erhalten, mit denen sie Wahlkampf betreiben. Das Rotkehlchen fordert beispielsweise "Mehr Gartenvielfalt", der Eisvogel "Freie Bahn für freie Flüsse" und der Goldregenpfeiffer sagt "I want Moor".

Wer auf der Seite des NABUS abgestimmt hat, kann seinen Favoriten mit Freunden und Bekannten in den Sozialen Netzwerken teilen. Auf Twitter tobt deswegen bereits seit Oktober eine rege Diskussion der unterschiedlichen Vogel-Unterstützer, unter denen auch so manche bekannte Persönlichkeit ist. Autor und Buchpreisträger Saša Stanišić setzt sich beispielsweise leidenschaftlich für den Goldregenpfeiffer ein. Kollegin Margarete Stokowski und Klima-Aktivistin Luisa Neubauer tun es ihm gleich. Aber auch die anderen Vögel haben im Netz Fan-Clubs. Sie nennen sich auf Twitter zum Beispiel "Amselflüsterer" und müssen wohl weiterhin noch für ihre Kandidaten werben. Denn Torsten Collet vom NABU Rheinland-Pfalz hat im SWR1 Interview verraten, dass derzeit "das Rotkehlchen den Schnabel vorne" habe.

Falls das Rotkelchen den Pott holt hack ich alles kurz und klein https://t.co/InkPbm1ER4 Saša Stanišić, Twitter, 16.3.2021, 11:07 Uhr

Wer noch unentschlossen ist: Bird-O-Mat

Wer sich noch nicht sicher ist, welchem Vogel man seine Stimme geben sollte, kann den Bird-O-Mat zur Hilfe nehmen. Ähnlich wie beim bekannten Wahl-O-Mat beantwortet man Fragen und erfährt am Ende, welcher Vogel am besten zu den gegebenen Antworten passt. Die sieben Fragen sind dann aber doch etwas anders als bei der erst kürzlich ausgetragenen Landtagswahl: Beim Bird-O-Mat wird gefragt, welchen Lebensraum der Favorit bevorzugen soll oder welches Gesangstalent er haben sollte. Hier geht's zum Bird-O-Mat.