Versicherungsmakler-Apps versprechen den Papierkrieg zu vermeiden. Einfach alle bestehenden Versicherungsdaten eintragen und die App kümmert sich um den Rest. Worauf Sie bei der Nutzung solcher Apps achten sollten.

Maklermandat

Apps von "Clark", "Asuro", "Allesmeins" oder "Simplr" sollen das Leben in Bezug auf bestehende und künftige Versicherungen einfacher machen. Neben der Verwaltung bereits vorhandener Verträge sollen die Apps auch darüber Auskunft geben, ob eine bestehende Versicherung wirklich benötigt wird oder nicht. Vielen Nutzern ist dabei nicht klar, dass bei der Nutzung einer solchen App unter anderem auch das Maklermandat an den Betreiber übertragen wird, sagt Sabine Geipel aus der SWR1 Wirtschaftsredaktion: "Die Apps verweisen oft nur versteckt in ihren AGBs auf diese Tatsache hin. Den Nutzern ist häufig die Tragweite einer solchen Maklervollmacht nicht bewusst." Denn mit einer solchen Übertragung erlauben Sie der App, also dem Online-Makler, bestehende Verträge zu kündigen und neue abzuschließen. Sie übertragen Ihre Versicherungen mitsamt aller Daten zur persönlichen Lebenssituation wie Einkommen, Familienstand, Gesundheit an die App. Die Folge kann gravierend sein, so die Expertin: "Der 'echte' Versicherungsmakler oder Vertreter, den ich vorher hatte, der ist dann auch im Schadensfall nicht mehr für mich zuständig und das kann zu Problemen führen."

SWR1 Wirtschaftsredakteurin Sabine Geipel SWR

Mangelhafte Beratung

Sabine Geipel kritisiert vor allem die mangelhafte individuelle, auf die persönliche Lebenssituation zugeschnittene Beratungsfunktion der Apps: "Die Beratung hat deutliche Schwächen, das hat ein Test der Stiftung Warentest gezeigt, die die fünf größten Anbieter untersucht hat. Danach gibt es auf individuelle Fragestellungen oft nur Standardantworten." Geipel erklärt weiter, dass vor allem die detaillierte Nachfrage um den konkreten Versicherungsbedarf oft nicht zuverlässig funktioniert. So vergab die Stiftung Warentest für die eigentliche Beratungsleistung höchstens die Note befriedigend, meistens nur ausreichend.

Handhabung und Datenschutz

Die Tester kamen aber auch zu dem Schluss, dass die Apps in der Handhabung relativ gut abschneiden. Das betrifft vor allem die Registrierung, die Eingabe der persönlichen Daten und das Hochladen vorhandener Vertragsdokumente. Kritik gab es auch beim Datenschutz. Hier sollte manches besser laufen, stellte Warentest fest. Als Beispiel nennt die SWR1 Wirtschaftsredakteurin die Möglichkeit, dass die Kündigung solcher Makler-Apps nicht per Klick, sondern meist nur schriftlich erfolgen kann.

Genaue Bedarfsanalyse notwendig

Trotzdem kommt Sabine Geipel zu dem Schluss, dass es durchaus Vorteile haben kann, solche Apps zu nutzen: "Wer online-affin ist und vielleicht selbst ganz gut beim Thema Versicherungen informiert ist, für den können diese Angebote eine Option sein. Der hat dann weniger Papierkram und mehr Flexibilität. Für alle anderen ist der menschliche Makler oder die Maklerin die bessere Wahl – zumal diese ja auch etwa für Fehlberatungen haften." Die SWR1 Wirtschaftsredakteurin prognostiziert, dass bei den so genannten "Insuretechs", wie diese Apps im Fachjargon heißen, in Zukunft noch deutlich besser werden: "Irgendwann wird alles digitalisiert, was digitalisiert werden kann und Apps werden vermutlich irgendwann besser, und passgenauer werden."