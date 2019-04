Veranstaltungstipps vom 19. bis 22. April Ausflugtipps an Ostern in Rheinland-Pfalz

Ausflugtipps an Ostern in Rheinland-Pfalz

Nur Eiersuchen wird über Ostern auch irgendwann mal langweilig. Wir haben in unseren Regionalstudios nachgefragt, was man rund um die Feiertage so alles unternehmen kann.

Germersheim, 21. April, 14 Uhr Stadtführung für Groß und Klein Am Ostersonntag können Sie die Stadt neu entdecken. Gebühr: 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Weitere Informationen über das Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum, Weißenburger Tor, Paradeplatz 10 in 76726 Germersheim, Tel.: 07274/960-301, -302 und -303, Weitere Informationen: germersheim.eu

Maikammer, 21. April, 14 Uhr Genießertour zu Ostern Planwagenfahrt zu Ostern auf dem Pfälzer Mandelpfad. Eine rollende Roséwein-Verkostung und eine Mandelkuchen-Kaffeetafel krönen das rosa Vergnügen. Preis: 26 Euro pro Person. Buchungen über das Büro für Tourismus in Maikammer, Telefon: 06321/952768. Treffpunkt ist am Rathaus. Weitere Informationen: erlebnisland-maikammer.de .

Potzberg, 19. – 22. April, von 10 bis 18 Uhr Osteraktion im Wildpark Potzberg Große Ostereiersuche, Flugschau, spezielle Kinder-Flugschau, Eierlaufen, Sackhüfen. Weitere Informationen: wildpark.potzberg.de Ramsen, 12. Bis 22. April Ostereierschießen beim SV Ramsen Das Ostereierschießen in Ramsen gilt als das größte in Deutschland. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 100.000 Ostereier benötigt. Und nein - es wird nicht auf die Eier geschossen. Weitere Informationen: sv-ramsen.de

Bechtolsheim, 20. April, 20 Uhr Konzert: Caro Trischler & Band Caro Trischler wird als eines der ganz großen musikalischen Talente in der Szene gehandelt. Seit Anfang 2018 ist sie Sängerin im Bundesjazzorchester und konzertiert mit Jazzgrößen wie z.B. dem Echo-Preisträger Sebastian Sternal. Bei ihrem Konzert 2017 hat sich Caroline nicht nur in die Herzen des KulturGUT-Teams gesungen, das Publikum feierte die junge Sängerin mit ihrem Trio frenetisch und mit stehenden Ovationen. Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, VVK 20 Euro, Abendkassen-Zuschlag 2 Euro. Kontakt: Das KulturGUT, Langgasse 46, 55234 Bechtolsheim, Tel.: 06733/9293974. Weitere Informationen: daskulturgut.de

Mainz, 13. bis 28. April

Mainzer Rhein-Frühling

Zwei Wochen lang kann sich die ganze Familie am Mainzer Rheinufer auf ein vielfältiges Angebot an Fahr-, Spiel-und Imbissgeschäften freuen. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am Ostermontag, 22. April. Dann findet dort ein großes Oldtimer- und Traktortreffen statt. Hinweis: An Karfreitag, 19. April, bleibt der Rhein-Frühling geschlossen. Weitere Informationen: mainz.de