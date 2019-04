Veranstaltungstipps rund um die Feiertage Ausflugtipps an Ostern in Rheinland-Pfalz

Ausflugtipps an Ostern in Rheinland-Pfalz

Nur Eiersuchen wird über Ostern auch irgendwann mal langweilig. Wir haben in unseren Regionalstudios nachgefragt, was man rund um die Feiertage so alles unternehmen kann.

Potzberg, 19. – 22. April, von 10 bis 18 Uhr Osteraktion im Wildpark Potzberg Große Ostereiersuche, Flugschau, spezielle Kinder-Flugschau, Eierlaufen, Sackhüfen. Weitere Informationen: wildpark.potzberg.de Ramsen, 12. Bis 22. April Ostereierschießen beim SV Ramsen Das Ostereierschießen in Ramsen gilt als das größte in Deutschland. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 100.000 Ostereier benötigt. Und nein - es wird nicht auf die Eier geschossen. Weitere Informationen: sv-ramsen.de

Mainz, 13. bis 28. April

Mainzer Rhein-Frühling

Zwei Wochen lang kann sich die ganze Familie am Mainzer Rheinufer auf ein vielfältiges Angebot an Fahr-, Spiel-und Imbissgeschäften freuen. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am Ostermontag, 22. April. Dann findet dort ein großes Oldtimer- und Traktortreffen statt. Hinweis: An Karfreitag, 19. April, bleibt der Rhein-Frühling geschlossen. Weitere Informationen: mainz.de