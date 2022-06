Unnützes Urlaubswissen über Österreich

per Mail teilen

Kuhfladen-Weitwurf, gesprengte Kühe und Luftsteuer? Was wissen Sie eigentlich über Österreich? In unserer kleinen Länderkunde-Serie stellen wir elf Fakten vor, mit denen Sie bei der nächsten Reise ein bisschen angeben können.

1. Kurioses Kino

In Österreich gibt es ein Kino, in dem während der Vorführung das Licht nicht ausgeschaltet wird, damit die Besucher während des Films stricken können.

2. "Der Mann aus dem Eis" war nicht gesund

Die Gletschermumie Ötzi hat zu Lebzeiten an Laktoseintoleranz gelitten.

3. Denkmalgeschützte Toiletten

Im 1. Wiener Bezirk gibt es drei Toiletten, die unter Denkmalschutz stehen.

4. Außergewöhnlicher Wettbewerb

In Tirol findet jährlich die Österreichische Meisterschaft im Kuhfladen-Weitwurf statt. Erster Preis ist die "Goldene Kuhflade".

5. Gesprengte Kühe

Bis zum Jahr 2001 war es in Vorarlberg zulässig, im Steilhang verendete Kühe zwecks kostengünstiger Entsorgung in die Luft zu sprengen.

6. Durchzählen ist schwieriger als gedacht

Die zweite Fußballliga in Österreich heißt "Erste Liga"!

7. Drei-Euro-Sammlermünzen

Zwischen 2016 und 2020 wurden in Österreich 14 verschiedene Drei-Euro-Sammlermünzen herausgebracht.

8. Diskriminierung in der Schule

Bis 1979 war es Mädchen in Österreich nicht gestattet, das Schulfach "Geometrisches Zeichnen" zu besuchen.

9. Ungerechte Verteilung

Ein Prozent der Österreicher besitzt fast die Hälfte des österreichischen Gesamtvermögens.

10. Seltsame Steuer

In Österreich gibt es eine sogenannte Luftsteuer. Sie muss bezahlt werden, wenn ein Schild an einem Geschäft vom Gebäude über öffentlichen Besitz, also z. B. über einen Gehweg, hängt.

11. Der Opernball hat eigene Regeln

Auf dem Wiener Opernball tragen die Herren weiße Fliegen, damit sie von den Kellnern unterschieden werden können.