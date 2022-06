Unnützes Urlaubswissen über Norwegen

per Mail teilen

Fjorde, Fisch, Berge? Was wissen Sie eigentlich über Norwegen? In unserer kleinen Länderkunde-Serie stellen wir zehn Fakten vor, mit denen Sie bei der nächsten Reise ein bisschen angeben können.

1. Die Norweger sind die wahren Entdecker Amerikas

Es war nicht Columbus, der Amerika entdeckt hat – sondern es war der Isländer Leif Eriksson, der um das Jahr 1.000 Neufundland entdeckte. Eriksson hatte norwegische Wurzeln.

2. Norweger sind handwerklich begabt

Der Käsehobel wurde 1925 von einem Zimmerer in Lillehammer erfunden.

3. Norweger sind gerne auf "zwei Stück Holz" unterwegs

Das Wort "Ski" stammt aus dem norwegischen Wortschatz und bedeutet soviel wie "Stück Holz". "Zwei Ski" heißt dann soviel wie "zwei Stück Holz".

4. Norweger sind sehr gebildet

37 Prozent der Norweger haben einen Hochschulabschluss. Das ist absolute Spitze in Europa.

5. In Norwegen ist Sterben und Geboren werden nicht überall erlaubt

In Longyearbyen auf Spitzbergen ist es verboten zu sterben. Der Grund: In dem Ort ist der Boden das ganze Jahr über permanent gefroren und so kann niemand beerdigt werden.

Aber auch Geburten sind auf Spitzbergen verboten. Hier gibt es nur eine Klinik für Notfälle und eine Geburt zählt nicht als Notfall. Deshalb müssen schwangere Frauen drei Wochen vor dem offiziellen Geburtstermin aufs Festland geflogen werden.

6. Norweger haben immer genug Geld für Weihnachtsgeschenke

Im Dezember zahlen die Norweger nur die Hälfte an Lohnsteuer, damit mehr Geld für die Weihnachtsgeschenke übrig bleibt.

7. Ikea ist Norwegen-inspiriert

Hemnes, Trysil und Malm sind nicht nur eine Möbelserie von IKEA sondern alle drei auch Städte in Norwegen.

8. Irländer sind eigentlich auch Norweger

Die Hauptstadt Irlands, Dublin, wurde von 836 Norwegern gegründet.

9. Ohne die Norweger gäbe es kein Lachs-Sushi

Durch Norweger lernten japanische Köche Lachs kennen. So entstand Sushi aus Lachs.

10. Norweger sind Spitzen-Sportler

Norwegen hat mit 332 Medaillen die meisten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen für olympische Winterdisziplinen gewonnen und ist damit das erfolgreichste Land bei olympischen Winterspielen.