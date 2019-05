Unhandlich, gefährlich, leicht beschaffbar Die Armbrust als Waffe

Nach den Morden in Passau steht eine uralte Jagd- und Verteidigungswaffe plötzlich im Fokus: die Armbrust. Für den Kauf in Deutschland braucht man nur einen Personalausweis.

Armbrüste gehören nach dem Waffenrecht zu den so genannten "freien Waffen". Das bedeutet, es bedarf keiner besonderen Erlaubnis, um eine solche Waffe kaufen oder tragen zu dürfen. Ralf Zimmermann betreibt in Hof im Westerwald ein Ladengeschäft für Sportbögen. Er erklärt: "Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres kann man sich eine Armbrust kaufen. Das ist nicht waffenscheinpflichtig und ich muss nur einen Personalausweis vorlegen und zeigen, dass ich 18 bin. Dann kann ich die Armbrust kaufen." Verboten in Deutschland wiederum die Jagd, anders als in Spanien und Kanada.