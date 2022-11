per Mail teilen

In der Vorweihnachtszeit flattern uns wieder vermehrt unerwünschte Werbebriefe mit Weihnachts- oder Postkarten ins Haus. Mit dabei die Aufforderung, diese zu kaufen oder für den Absender zu spenden. Wie man mit dieser Post umgehen sollte, darüber haben wir mit Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gesprochen.

SWR1: Wenn ich einen unaufgeforderten Werbebrief mit Postkarten und einer Zahlungsaufforderung bekomme, habe ich da irgendeine Verpflichtung?

Andrea Steinbach: Nein, Sie haben keinerlei Verpflichtungen. Da brauchen Sie sich keine Sorge zu machen. Wenn Sie so etwas in ihrem Briefkasten finden, müssen Sie nicht zahlen. Nur weil bei Ihnen unbestellt Ware ankommt, entsteht noch kein Kaufvertrag. Dafür braucht es ja juristisch formuliert zwei Willenserklärungen – und Ihre fehlt.

SWR1: Muss ich solche Post dann zurückschicken?

Steinbach: Nein, Sie müssen weder dafür bezahlen, noch müssen Sie eine solche Sendung zurückschicken.

SWR1: Ziel solcher Sendungen könnte es ja sein, einen gewissen Druck auf den Empfänger auszuüben. Und genau das darf man nicht zulassen, oder?

Steinbach: Sie sollten sich nicht unter Druck gesetzt fühlen. Das ist ein bisschen das "Geschäft mit dem Mitleid" und viele Vereine oder Organisationen, die solche Werbung verschicken, werden auch als Wirtschaftsunternehmen eingestuft. Das sind also nicht immer die Wohltäter, für die sie sich ausgeben. Das Geld nimmt dort oft verschlungene Wege. Die Organisationen legen oft auch nicht dar, was mit dem Geld passiert oder wie viele Einnahmen mit solchen Maßnahmen im Jahr generiert werden. Und es ist immer fraglich, wie viel von dem Erlös tatsächlich den Mitgliedern oder den Künstlerinnen zugutekommt. Also lassen Sie sich da kein schlechtes Gewissen einreden!

SWR1: Wie kann man denn die seriösen Organisationen von den unseriösen unterscheiden?

Steinbach: Ein wichtiges Merkmal ist die Transparenz. Dass offengelegt wird, was mit dem Geld passiert und wie viel tatsächlich eingenommen wurde. Als Tipp: Es gibt auf der Webseite des "Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen" eine Übersicht über die seriösen Organisationen. Nach dieser Übersicht können Sie sich richten.