Und es wird noch heißer ... So bleiben Sie auch bei 30 Grad cool

So bleiben Sie auch bei 30 Grad cool

Heiß, heiß, heiß: In den nächsten Tagen soll es 30 Grad und mehr geben. Mit unseren einfachen Tipps lassen sich die heißen Tage gut ertragen.

Bei der Hitze ist es wichtig, für ausreichend Flüssigkeit zu sorgen. Mindestens zwei Liter Wasser pro Tag braucht man jetzt, um die Verluste zu ersetzen, bei körperlicher Anstrengung kann es deutlich mehr sein. "Büroarbeiter" schwitzen bei diesen Temperaturen rund drei Liter Flüssigkeit am Tag aus, Menschen, die im Freien arbeiten, kommen auf zehn bis fünfzehn Liter Schweiß pro Tag.

Meiden Sie die pralle Sonne. Wer trotzdem raus muss, sollte lange Hemden und Hosen tragen und unbedingt eine Kopfbedeckung. Wo Kleidung nicht schützen kann, unbedingt ein Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor 30 verwenden. Auch Häuser und Wohnungen sollten gegen Sonneneinstrahlung abgeschottet werden. Außen angebrachte Jalousien, Roll- und Klappläden schatten die Zimmer am besten ab. Innenrollos oder Vorhänge können die Sonnenstrahlen erst abschirmen, wenn sie bereits in den Raum eingedrungen sind. Sie sollten zumindest helle oder metallbeschichtete Außenflächen haben, um die Strahlung möglichst gut zu reflektieren.

Wer keinen eigenen Pool im Garten hat, der kann sich im Schwimmbad erfrischen. Wir haben aber noch zwei Geheimtipps: Ein guter Ort zum Abkühlen ist der Eisstollen im Westerwald. Selbst bei über 30 Grad ist der Stollen gefroren - eine seltene geophysikalische Besonderheit. Duschen im Wald könnte auch helfen: Beispielsweise unter der einzigen historischen Walddusche Deutschlands. Die finden Sie im Wald bei Gleisweiler an der Südlichen Weinstraße.

An sehr heißen Tagen sollte am besten nur nachts und in den kühleren Morgenstunden bei weit geöffnetem Fenster gelüftet werden. Tagsüber bleiben Fenster und Türen geschlossen. Vermeiden Sie Zugluft, sonst drohen ein steifer Nacken und gereizte Schleimhäute.