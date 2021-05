per Mail teilen

Der Tag ist rum, die Arbeit aber noch nicht erledigt. Jetzt fangen die Überstunden an. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie hier.

Fast 1,7 Milliarden Überstunden haben die Deutschen letztes Jahr gemacht, trotz Corona und Kurzarbeit. Das zeigen Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Im Durchschnitt schiebt damit jeder Arbeitnehmer 41 Überstunden vor sich her, gut die Hälfte davon unbezahlt. Doch wer muss überhaupt Überstunden leisten? Muss der Arbeitgeber sie bezahlen? Und wie weist man Überstunden nach? Hier sind die wichtigsten Antworten zum Thema Überstunden.

Muss ich überhaupt Überstunden leisten?

Überstunden sind in der Regel nur zulässig, wenn das vorher vereinbart wurde. Nur in echten Notfällen, also beispielsweise bei Naturkatastrophen, die für das Unternehmen existenzbedrohend sind, dürfen Vorgesetzte einseitig Überstunden anordnen. Ansonsten gilt: Ob Überstunden zulässig sind, regelt der Arbeitsvertrag, die Betriebsvereinbarung oder der Tarifvertrag. Dort muss dann auch festgelegt sein, wie viele Überstunden maximal anfallen dürfen und wie sie ausgeglichen werden.

Ausnahmen gibt es für Jugendliche, Schwangere und Menschen mit Behinderung. Das Jugendarbeitsschutzgesetz legt fest, dass Arbeitnehmer unter 18 Jahre nicht mehr als 40 Stunden pro Woche arbeiten dürfen. Im Mutterschutzgesetz ist geregelt, dass schwangere Frauen und stillende Mütter keine Überstunden leisten müssen. Und Schwerbehinderte können sich von Mehrarbeit freistellen lassen.

Wie viele Überstunden zulässig sind, muss vertraglich geregelt sein.

Wie viele Überstunden darf ich überhaupt machen?

Die maximal zulässige Stundenzahl ist im Arbeitsvertrag, der Betriebsvereinbarung oder dem Tarifvertrag geregelt. Es gibt aber gesetzliche Obergrenzen: Laut Arbeitszeitgesetz dürfen Arbeitnehmer maximal zehn Stunden am Tag arbeiten. Mehr als 60 Wochenstunden sind somit unzulässig. Ausnahmen gibt es für bestimmte Berufsgruppen wie Klinikpersonal oder Kraftfahrer.

Habe ich einen Anspruch auf Bezahlung der Überstunden?

Mehr als die Hälfte aller Überstunden, die 2020 angefallen sind, waren unbezahlt. Das ist rechtens, wenn die Überstunden durch Freizeit ausgeglichen werden können. Entsprechende Regelungen finden sich häufig in Tarif- und Arbeitsverträgen. Wenn kein Freizeitausgleich vorgesehen ist, müssen Überstunden so bezahlt werden wie die normale Arbeitszeit.

Ob sich Überstunden auf der Gehaltsabrechnung bemerkbar machen, hängt auch von der Position des Beschäftigten ab.

Ausnahmen kann es geben für leitende Angestellte mit besonders hohem Gehalt. Hier ist im Arbeitsvertrag oft geregelt, dass die Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind. Laut Bundesarbeitsgericht gilt ein Gehalt als „herausgehobene Vergütung“ , wenn es über der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung liegt. In den alten Bundesländern sind das dieses Jahr 85.200 Euro, in den neuen Ländern 80.400 Euro.

Bekomme ich Zuschläge für Überstunden?

Nicht unbedingt. Es kann aber sein, dass der Arbeitsvertrag, der Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung entsprechende Zuschläge vorsieht. Diese liegen dann oft bei 10 bis 25 Prozent der normalen Vergütung. Falls die Überstunden nachts anfallen, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf den Nachtzuschlag.

Wie muss ich meine Überstunden nachweisen?

Wer sich nachts freiwillig an den Rechner setzt, um seine Mails abzuarbeiten, kann daraus noch keine Ansprüche ableiten. Überstunden müssen vom Vorgesetzten angeordnet oder zumindest abgesprochen werden. Gerechtfertigt sind Überstunden auch dann, wenn der Vorgesetzte dem Mitarbeiter so viel Arbeit zuweist, dass diese nur durch Überstunden zu schaffen ist. Wer Überstunden macht, sollte diese jedenfalls genau dokumentieren und vom Vorgesetzten abzeichnen lassen. Denn im Streitfall liegt die Beweislast beim Arbeitnehmer.