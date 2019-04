Überlaufene Touristenhochburgen Wenn alle Touristen dasselbe Reiseziel haben

Menschenmassen in Barcelona und Venedig

Beispiele für "Overtourism" gibt es viele. Auf der aktuellen Hitliste der World Tourism Organisation steht in Europa ganz vorne Barcelona, gefolgt von Amsterdam und, natürlich: Venedig: Zwölf Besucher kommen da auf jeden Bewohner. Auch in Madrid, Budapest, Bukarest, Reykjavik, Moskau und Athen gibt es inzwischen zu viele Touristen.

Nicht nur die europäischen Städte kämpfen mit "Overtourism", auch Urlaubsziele in Asien, zum Beispiel einige thailändische oder philippinische Inseln. Zeitweise sind manche Orte deshalb für Touristen gesperrt. In manchen Tempeln oder Sehenswürdigkeiten bekommen sie nur begrenzte Besuchszeit.

Gefahr, Orte "zu Tode zu lieben"

Ein Ende des Ansturms ist dabei nicht in Sicht: Laut einer Studie des Beratungsunternehmens McKinsey von 2017 wird der Massentourismus nur noch stärker. Die Mittelschicht der Bevölkerung werde immer größer, gleichzeitig werde Reisen immer einfacher, so die Berater. Bis 2020 sollen die 20 beliebtesten Reiseländer genau so viele zusätzliche Besuche zählen wie der Rest der Welt zusammen, so die Prognose. Manche Orte laufen laut McKinsey Gefahr, "zu Tode geliebt" zu werden.

Vor allem die von Kreuzfahrtschiffen angesteuerten Städte wie Lissabon und Dubrovnik stöhnen inzwischen unter den Touristenmassen. Die Stadt an der Adria lockt zudem als Drehort von "Games of Thrones" tausende Fans der TV-Serie an. Venedig will versuchen, die Lage mit einem Eintrittsgeld für Tagesbesucher in den Griff zu kriegen. Amsterdam, Barcelona oder Prag kämpfen mit ähnlichen Problemen. Die deutschen Metropolen feilen an Ideen, damit es erst gar nicht soweit kommt. Denn auch in Deutschland wächst der Tourismus unaufhörlich. Berlin ist dabei der Touristenmagnet schlechthin.

Nebensaison nutzen