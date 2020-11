In Corona-Zeiten ist es schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Viele Alleinstehende leiden besonders darunter. Ein Trierer Projekt bringt Menschen zusammen - auf eine etwas andere Art.

Sich auszutauschen oder Menschen kennenzulernen ist derzeit besonders schwer - sind doch im Teil-Lockdown alle möglichen Kurse ausgesetzt sowie Restaurants, Kinos und Theater dicht. Das neue Projekt "Trierer Telefonengel" setzt genau da an: Es vernetzt Menschen miteinander, die jemanden zum Reden und zum Kennenlernen suchen.

Keine Telefonseelsorge - Gespräche auf Augenhöhe

Mehr als 30 "Telefonengel" haben sich bereits gefunden. "Wir merken, wir haben einen Nerv der Zeit getroffen", sagt der Vorstand der Ehrenamtsagentur Trier, Andreas Schleimer. Deutliche Unterschiede gebe es beispielsweise zur Telefonseelsorge. "Bei unserem Projekt ist es sehr wichtig, dass die Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, miteinander ins Gespräch kommen und sich austauschen."

Laut Projektkoordinatorin Pia Bitzuga haben sich die Gesprächspartner in sogenannten Tandems - also jeweils zu zweit - zusammengetan und führen oft längere Gespräche. Manche redeten jeden Tag miteinander, teils auch mehrfach am Tag. Ähnliche Projekte gebe es auch in anderen deutschen Städten, sagt sie. Das Besondere hier sei, dass nicht Ehrenamtliche und Paten vermittelt würden, "sondern einfach zwei Menschen, die Lust haben, sich zu unterhalten". Das Projekt sei in dieser Form landesweit besonders.

Aus "Telefonengeln" werden Freunde

Barbara Momber ist seit drei Wochen dabei - und ganz begeistert. "Ich habe mir gesagt: Da mache ich mit, weil ich alleine bin", erzählt die 70-Jährige. Normalerweise klingele bei ihr einmal pro Woche das Telefon. In Nicht-Corona-Zeiten sei sie oft in der Stadt, um Kontakte zu knüpfen. "Das geht jetzt nicht mehr. Es fehlt die Ansprache." Mit ihren beiden "Telefonengeln" sei es anders geworden. "Es läuft ganz wunderbar." Im Gespräch mit den Damen erfahre sie immer was Neues. "Es ist wie eine Freundschaft. Irgendwann wollen wir uns auch mal treffen."

Auch der 83 Jahre alte Hans-Peter Haag hat einen "Telefonengel" gefunden. "Wir haben schon viel gequatscht", sagt er. "Eigentlich haben wir jeden Tag Kontakt." Für ihn sei das sehr schön, sei er doch auch alleine. "Von meiner Familie, da gibt es niemanden mehr. Und mit den Möbeln kann ich mich ja schlecht unterhalten." Er und seine Telefonpartnerin tauschten sich viel aus und lernten auch voneinander. Man gebe sich nützliche Hinweise für den Alltag. Und sie lachten auch gemeinsam.

Keine Partnervermittlung - Förderung vom Land

Koordinatorin Bitzuga hat ein gutes Händchen - denn sie vernetzt Interessierte, nachdem diese einen Fragebogen ausgefüllt und mit ihr gesprochen haben. "Meistens merke ich schnell, welche Person zu welchem Partner passt", sagt die Erziehungswissenschaftlerin. Es seien auch nicht nur ältere Menschen an Bord: Das Alter der "Trierer Telefonengel" reiche von 45 bis 85 Jahren. Rund drei Viertel seien Frauen. "Es ist aber keine Partnervermittlung", betont sie.

Möglich sei auch die Bildung von Telefonketten, bei denen sich drei bis fünf Teilnehmer zu täglichen Anrufen verabredeten. Solche Kettengespräche würden aber kurz gehalten und dienten eher dazu, abzufragen, ob alles in Ordnung sei. In Trier gebe noch keine solchen "Ketten", da meist Interesse an längeren Gesprächen geäußert werde.

Nach Angaben von Schleimer wird das Projekt vom rheinland-pfälzischen Sozialministerium mit 10.000 Euro gefördert. Ziel sei, von Einsamkeit bedrohten Menschen in Zeiten der Kontaktreduzierung wegen Corona neue Möglichkeiten zum Austausch und Kennenlernen zu geben. Der Bedarf sei klar da: "Unser Netzwerk wächst ständig weiter." Zudem werde regelmäßig bei den Tandems nachgefragt, ob es für alle Beteiligten passe. Falls es Unstimmigkeiten gebe, würden die Menschen mit jemand anderem verbunden.

Vorreiter aus München

Der Münchner Verein Retla schickte seine "Telefon-Engel" bereits im April an den Start. Mittlerweile helfen mehr als 350 Freiwillige dabei, dass Senioren in der Corona-Krise verbunden bleiben, wie Initiatorin Judith Prem, geschäftsführender Vorstand bei Retla, sagt. Und zwar bundesweit: "Wir haben Patenschaften in allen Bundesländern."

Das Coronavirus treffe alte Menschen gleich doppelt: Um ihre Gesundheit zu schützen, müssten sie sorgsam Abstand halten - und dabei verlören sie auch noch den so wichtigen sozialen Kontakt, sagt Prem. Der Verein bringe Helfer und Senioren zusammen, damit sie am Telefon miteinander sprechen. Das Thema Einsamkeit im Alter sei so ein großes, dass Retla das Projekt auch nach Corona fortsetzen werde.