Gartentrend ohne Erde

Sie sind schick gestylt und ein Hingucker in jeder Hochglanz-Küche: Schalen oder Kästen samt spezieller Lampe, automatischer Bewässerung und Düngung. Selbst im Winter wachsen darin frische Kräuter oder Gemüse fast ganz von alleine, und müssen nur noch geerntet werden– so zumindest das Versprechen der Anbieter dieser "Garten"-Sets. Was steckt hinter dem Trend?

Was versteht man unter "Hydroponic"? Basilikum, Sprossen, oder Pflücksalat, geerntet in der eigenen Küche. Möglich macht das Hydroponic. Das ist Gemüse- und Kräuteranbau ohne Erde. Diese wird durch Wasser (griechisch: Hydro) ersetzt, das mit Nährstoffen angereichert ist. Entweder die Wurzeln ragen aus ihrem kleinen Substrat-Würfel direkt ins Wasser, oder sie werden mit Hilfe eines Dochts aus einem Tank mit Wasser versorgt. Einige Systeme arbeiten mit einer Pumpe, die das Wasser mit Sauerstoff anreichern (aktive Hydroponic). Es gibt aber auch Systeme ohne Pumpe (passive Hydroponic). Spezielle Lampen, die das notwendige Licht fürs Pflanzenwachstum liefern, machen den Anbau auch in Gebäuden und während der dunklen Jahreszeit möglich. Natürlich funktioniert Hydroponik nicht nur im Privat-Haushalt, sondern auch kommerziell und in großem Stil, vor allem wo das Wasser knapp oder der Bedarf an Nahrungsmitteln hoch ist. picture-alliance / Reportdienste Li Bo Was brauchen Sie und was kostet es? Das hängt sehr stark vom Platz, dem Budget und dem handwerklichen Geschick ab. Experimentierfreudige können sich ihr Mini-Gärtchen selbst zusammenbauen. Dafür gibt es zahlreiche Anleitungen im Internet. Wer sich eine fertige und sofort einsatzbereite Komplett-Lösung wünscht, hat die Wahl: Vom Einsteiger-Sets für rund 100 Euro bis hin zum schicken und Kühlschrank-großen Pflanzschrank mit smarter Steuerung für über 1000 Euro reicht das Angebot.

Hinzu kommen dann regelmäßige Ausgaben für Saatgut, Dünger und natürlich für Strom. Beleuchtung, Belüftung, Bewässerung: So sieht eine professionelle Hydroponic Farm in Memphis, TN in den USA aus. Fabian Jutzi Wie nachhaltig ist Hydroponic? Kräuter aus eigenem Anbau statt aus dem Supermarkt – klingt erst mal gut. Auch wenn die Erntemengen natürlich begrenzt sind. Pluspunkte sammelt die Hydroponik auf jeden Fall, weil ihr Wasserverbrauch niedriger ist als im herkömmlichen Gemüseanbau. Außerdem kann sie helfen, lange Transportwege zu vermeiden. Kritisiert wird oftmals der hohe Einsatz von Plastik für Tank, Pflanzschale oder -Rinne. Ganz fair ist das allerdings nicht, denn auch im herkömmlichen Gemüse-Anbau werden Unmengen Plastik verbraucht – für Folientunnel oder Abdeckfolien, beim Transport, und natürlich auch beim Verkauf. Ein kleines bisschen Substrat benötigt die Pflanze doch. Der Rest sind ein Pflanzkörbchen und nährtstoffhaltiges Wasser. picture-alliance / Reportdienste Godong Bei der Nährlösung, ohne den die Pflanzen nicht wachsen könnten, handelt es sich häufig um Mineraldünger. Wer Wert auf Bio legt, findet aber auch organische Dünger. Auch wenn Hydroponic ohne Erde auskommt: Ganz ohne eine kleine Menge Substrat, in der die Samenkörner heranwachsen, geht es dann doch nicht. Dieses Substrat sollte unbedingt torffrei sein! Denn Torf ist alles andere als klima- und umweltfreundlich. Wie viel Strom verbraucht Hydroponic? Strom wird bei Hydroponic für die Beleuchtung und die Pumpen benötigt. picture-alliance / Reportdienste Michael Brochstein Und dann ist da natürlich noch der Stromverbrauch für Pumpe und Beleuchtung. Ein bekannter Hersteller gibt für sein Hydroponic System, das drei Pflanzen Platz bietet, einen Jahresstromverbrauch von 30 kWh an. Zum Vergleich: Ein mittelgroßer Kühlschrank der besten Effizienzklasse verbraucht laut Energieversorger Entega pro Jahr etwa 100 bis 120 kWh. Bei Anlagen der Marke Eigenbau muss man selbst ermitteln, wie viel Strom Lampe und Pumpe verbrauchen. Es wächst - erste Erfahrungen mit Hydroponic Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, als ich mein erstes Hydroponic-Fensterbank-Set aufbaue. Der Traum, meinen eigenen Basilikum, die eigenen Zwerg-Tomaten oder Chillis auch im Winter erfolgreich zu ziehen, er treibt mich an. Natürlich übertreibe ich und kopple das Set mit einer smarten Steckdose zur akkuraten Steuerung und Strom-Verbrauchsermittlung und lege eine Excel-Tabelle für Düngung und Wassermengen an. Aber egal wie ich es hinauszögere, irgendwann zeigt sich das erste Grün auf der Küchenfensterbank. Natürlich ist das noch keine Ernte, aber die Gewissheit: Es wächst etwas. Marcus Netscher Erfolgreich gewesen? Dann könnte es auf Ihrer Fensterbank bald so aussehen wie auf dieser Hydroponic-Farm. Fabian Jutzi