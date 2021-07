Zu sehen, dass die Flut alles mitgerissen hat und man nichts dagegen tun kann, ist schon für Erwachsene kaum zu ertragen. Aber was macht das mit Kindern und Jugendlichen?

Symptomatik

Die betroffenen Kinder starren ins Leere, sind relativ stumm. Wenn sie spielen, spielen sie mit ihren Spielzeug-Figuren Flut, Katastrophen oder dass jemand verloren geht. "Je nach Erlebnisse war die Tragik, die wir in den Spielen gesehen haben, größer oder kleiner", so Traumatherapeut Markus Schmitt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Spielen sei in diesem Falle gut, weil es Teil der Verarbeitung sei, so der Experte weiter. Diese Erfahrungen macht auch Diplom-Pädagogin Stefanie Breuer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie bietet eine "Ersatz-Kita" an und erzählt, dass Kinder jetzt mit Booten ins Haus fahren.

"Sie müssen wissen, das Leben geht weiter."

Kinder- und Jugendtherapeutin Petra Adler-Corman weiß, dass Kinder besondere Unterstützung brauchen: "Sie müssen wissen, das Leben geht weiter und sie brauchen Menschen, die bei ihnen sind und helfen."

Sie sind betroffen oder kennen jemanden, der Hilfe benötigt? Dann finden Sie hier alle wichtigen Informationen und Telefonnumern. Informationen und Hilfe speziell für Kinder und Jugendliche bekommen Sie bei den Johannitern.