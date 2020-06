Der Name klingt nach einem harmlosen Tier mit langen Hörnern. In Wahrheit handelt es sich beim "Trauerwidderchen" allerdings um einen kleinen geflügelten Schädling, der auch in Rheinland-Pfalz vorkommt. Hans-Willi Konrad hat das Widderchen dennoch verblüfft.

Geschützter Schädling

SWR1-Gartenexperte Hans-Willi Konrad SWR

Eigentlich kennt er sie alle, doch mit dem "Trauerwiddderchen" betritt der Gartenexperte Neuland: "Ich dachte ja, die Fressschäden kommen vom Buchsbaumzünsler", gibt Hans-Willi Konrad vom Kompetenz-Zentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach zu. "Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ein geschütztes Tier so stark auftritt, dass es ganze Beete mit Pflanzen kahl frisst. Das war für mich auch neu, aber es fühlt sich anscheinend in der Gegend so wohl, dass es sich da richtig verbreitet hat."

Einwanderer

Eigentlich kommt das "Trauerwidderchen" - oder "Rheintal-Zwergwidderchen" - aus wärmeren Gefilden und ist in Südfrankreich, Italien, Spanien und Portugal zu Hause. Dabei bevorzugt es steppenartige Vegetation oder eben ein ausgeprägtes Weinbauklima: "Es hat sich aber hier und da in so warmen Ecken an der Mosel auch gehalten. Und auch im Großraum Bad Kreuznach, im Nahetal, wo es ein bisschen wärmer vom Kleinklima her ist, kommt er vor - aber nur ganz selten." Weitere Vorkommen sind aus dem Rheingau um Lorch bekannt.

Geschützt

"Aglaope infausta", wie der unscheinbare Schmetterling der Gattung "Aglaope" lateinisch bezeichnet wird, steht bei uns auf der Roten Liste der gefährdeten Arten in der Kategorie "R" (extrem selten oder mit geographische Restriktion), was eine Bekämpfung des Schädlings verbietet, so Konrad: "Das ist ein einmaliges so massives Auftreten, da würde ich jetzt nicht Amoklaufen. Normalerweise wachsen gerade diese Pflanzen gut wieder aus, das sieht man dann in einigen Wochen kaum noch. Der Schmetterling ist geschützt - und das ist Gesetz."

So erkennen Sie das "Trauerwidderchen"

Die Raupen des "Trauerwidderchens" erinnern in frühen stadien an die des Buchasbaumzünslers. Imago Blickwinkel

Nachdem auch für den SWR1-Gartenexperten der kleine Schmetterling eher unbekannt war, erklärt Hans-Willi Konrad, woran Sie ein Widderchen genau erkennen: "Das erwachsene Tier hat auf seinen hinteren Flügeln eine rötliche Färbung in Richtung Körpermitte. Bei den Raupen denkt man auf den ersten Blick an kleine Buchsbaumzünsler-Raupen. Aber wenn die größer werden, bekommen sie so einen violetten Strich. Dadurch lassen sie sich vom Zünsler unterscheiden."