Leuchtend rote Weihnachtssterne gibt es momentan überall zu kaufen – und mit den schönen Pflanzen ziehen leider auch kleine Mücken in die Wohnung. Zu Gast sind dann die Trauermücken. SWR1 Gärtner Hans-Will Konrad kennt sie nur zu gut.

SWR1 Gärtner Hans-Will Konrad SWR

SWR1: Was sind denn das für Mücken?

Gärtner Hans-Will Konrad: Trauermücken - das sind lange, dünne und dunkel gefärbte Mücken, die an unseren Pflanzen besonders im Dezember auftauchen. Viele kaufen sich über den Winter neue Pflanzen oder holen sie aus dem Sommerquartier wieder in die Wohnung. Dabei schleppt man diese Insekten häufig die eigenen vier Wände, die sich in der Wärme und hoher Luftfeuchtigkeit sehr wohl fühlen. Diese Mücken gehen an alle Pflanzen und sogar an Orchideen, in deren Töpfen eigentlich ein besonders trockenes Substrat vorherrscht.

SWR1: Können diese Mücken Pflanzen richtig schaden?

Konrad: Leider ja. Wenn sie sich an einer Pflanze richtig wohl fühlen und der Topf mit seiner Erde schön feucht ist, können sie sich dort gut vermehren. Die Weibchen legen dann bis zu 200 Eier ab. Langfristig können die Trauermücken und ihre Larven dafür sorgen, dass die Wurzeln absterben, Krankheiten übertragen werden und damit die Pflanze geschädigt wird.

SWR1: Wie wird man sie am besten wieder los?

Konrad: Über geschicktes Gießen kann man es hinbekommen, indem man die Pflanze nicht von oben gießt, sondern nur über den Untersetzer. Ein anderer Trick wäre sich Sand zu besorgen und damit eine Schicht auf der Topfoberfläche zu schaffen, die schnell abtrocknet. Das ist für die Trauermücken unangenehm. Oder man setzt sogenannte "Gelbsticker" ein, die man einfach in die Erde steckt. Viele Insekten fliegen auf die Farbe Gelb und werden davon angelockt und kleben dort fest. Das sind gute Möglichkeiten, die Trauermücke zu vertreiben, ohne Chemie einzusetzen.