Ausnahmegenehmigung für Erntetransporte

Die Landwirte in Rheinland-Pfalz dürfen ihre Ernte auch in diesem Jahr wieder an Sonn- und Feiertagen einfahren. Die Ausnahmegenehmigung vom Sonntagsfahrverbot gilt beispielsweise für Erzeugnisse aus Maisernte und Traubenlese bis zum 15. November.