Bald starten die Sommerferien in Rheinland-Pfalz - doch diesmal ist alles anders. Geschlossene Grenzen, Hygiene- und Abstandsregeln - trotzdem wollen viele Reiseländer schnell wieder Gäste begrüßen. Eine Übersicht.

Mit dem Coronavirus ist auch das freie Reisen in der Europäischen Union erstmal nicht möglich gewesen. Eine Errungenschaft des Staatenbundes, den viele in der Krise vermissen - und zwar nicht nur Pendler, sondern auch Touristen. Viele Urlaubspläne mussten begraben werden.

Jetzt beginnt allerdings langsam die Phase, in der die Reisefreiheit schrittweise zurückkommt. Und vielleicht lässt sich das Fernweh in diesen Sommerferien doch noch stillen. Wir haben zusammengefasst, in welchen europäischen Ländern ein Urlaub bald wieder möglich ist. Einfach mit der Maus über das entsprechende Reiseland fahren. In unserer Übersicht geht es aber nur um touristische Reisen - für geschäftliche Trips gelten häufig andere Einreisebestimmungen.

Reisewarnung vom Auswärtigen Amt soll bald enden

Zahlreiche europäische Länder haben immer noch Einreisebeschränkungen für Touristen. Auch das Auswärtige Amt warnt bis zum 15. Juni noch vor touristischen Reisen ins Ausland. Der Grund: "Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist in vielen Destinationen derzeit hoch."

Dauer 1:00 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Bald keine Reisewarnung für EU-Länder mehr Wie kann Urlaub im europäischen Ausland in diesem Sommer aussehen? Mit Einschränkungen ist wegen Corona weiter zu rechnen. Die Reisewarnung für EU-Länder will der Außenminister aber bald aufheben. Video herunterladen (2,5 MB | MP4)

Die Bundesregierung plant allerdings, diese Reisewarnung für 31 europäische Länder vom 15. Juni an aufzuheben. Neben den 26 EU-Staaten zählen die Nicht-EU-Mitglieder Island, Norwegen, die Schweiz und Lichtenstein dazu - sowie das aus der EU ausgetretene Vereinigte Königreich. Am 17. März hatte Außenminister Heiko Maas (SPD) eine weltweite Reisewarnung ausgerufen - das gab es bisher noch nie.

Immer informieren, bevor es losgeht

Wer reisen will, sollte sich auf jeden Fall vor Reiseantritt über die Einreiseregeln aber auch über die Corona-Bestimmungen im Gastland informieren. Jedes Land hat eigene Regeln, die strenger oder lockerer als in Deutschland sein können.

Reisehinweis vs. Reisewarnung: Was ist der Unterschied? In seinen "Reisehinweisen" bündelt das Auswärtige Amt allgemeine Informationen zu allen Ländern der Welt. Dazu gehören unter anderem die jeweiligen Einreisebestimmungen, medizinische Hinweise und Zollbestimmungen eines Landes. Reisehinweise gibt es also immer – unabhängig von der Gefährdungslage. Gibt es in Ländern allgemeine Sicherheitsrisiken, so weist das Auswärtige Amt diese durch einen "Sicherheitshinweis" aus. Das können Einschätzungen zur Gefahr durch Terrorismus sein, aber auch allgemein zur Kriminalität in einem Land. Je nach Lage kann daraus zum Beispiel die Empfehlung folgen, Reisen einzuschränken oder auf sie zu verzichten. Diese Empfehlungen sind aber rechtlich nicht bindend, d. h. Reisen können deswegen in der Regel nicht kostenfrei storniert werden. Besteht darüber hinaus eine "konkrete Gefahr für Leib und Leben" für Reisende, spricht das Auswärtige Amt sogar eine "Reisewarnung" aus. Diese kann auch nur für einzelne Regionen eines Landes gelten. Deutsche, die in diesem Land/dieser Region leben, werden gegebenenfalls zur Ausreise aufgefordert. Spricht das Auswärtige Amt eine entsprechende Reisewarnung aus, können z. B. Urlauber Pauschalreisen kostenfrei stornieren.

Grenzen öffnen teilweise

Viele europäische Länder sind wirtschaftlich stark auf den Tourismus angewiesen und haben daher ein Interesse an einer schnellen Grenzöffnung. Besonders in südeuropäischen Ländern wie Spanien, Griechenland und Italien hat der wegfallende Tourismus gravierende Auswirkungen.

Italien will seine Grenzen deshalb vom 3. Juni an für Touristen wieder öffnen. Ungewiss ist noch, ob Österreich auch gegenüber Italien öffnet. Der "Münchner Merkur" berichtete unter Berufung auf das Innenministerium in Wien, Touristen würden zur italienischen Grenze am Brennerpass durchgelassen, wenn sie das Bundesland Tirol "ohne Aufenthalt durchqueren und die Ausreise sichergestellt ist".

Die kühlen Bergseen im italienischen Südtirol locken viele Touristen aus Deutschland dpa Bildfunk Picture Alliance

Proteste für Grenzöffnung in Spanien

Das ist vor allem deshalb wichtig, weil Österreich seine Grenzen zu Deutschland erst einige Tage später, am 15. Juni, öffnen will.

In Spanien sollen Touristen von Juli an wieder ins Land dürfen. Zahlreiche Menschen sind in den letzten Tagen auf die Straße gegangen, um für die Grenzöffnung zu protestieren. "Wir werden garantieren, dass die Touristen keine Risiken eingehen werden und auch, dass sie keine Risiken für uns verursachen", versicherte Ministerpräsident Pedro Sánchez.

Türkises Wasser, weißer Sand - an diesem Strand bei Thessaloniki lässt sich der Sommerurlaub genießen picture-alliance / Reportdienste picture alliance / NurPhoto

Günstige Angebote möglich

Auch Griechenland möchte bald wieder Touristen in seinem Land begrüßen. Von 15. Juni an soll es wieder Flüge aus dem Ausland nach Athen geben und von 1. Juli an dann auch zu allen Regionalflughäfen. Unklar ist zur Zeit noch, aus welchen Ländern Touristen einreisen werden dürfen. Tourismusminister Charis Theocharis "glaubt, will und hofft", dass auch Deutschland dabei sein wird.

Der Auslandsurlaub im Sommer 2020 ist also noch mit vielen Unsicherheiten verbunden. Dafür könnte es aber auch vergleichsweise günstig werden. "Grundsätzlich haben alle Länder viel freie Kapazität 2020. Das sorgt für günstige Angebote. Aber einige Regionen wie Deutschland sind jetzt in den ersten Wochen besonders begehrt, da sieht es also umgekehrt aus", sagte Tui-Chef Joussen.