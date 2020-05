per Mail teilen

In den vergangenen Wochen hat sich der Alltag der meisten Menschen komplett verändert. Dadurch wurden neue Gewohnheiten geschaffen - unter anderem spielen viele Menschen Tischtennis.

Der Frühsommer in Rheinland-Pfalz zeigt sich schon seit Wochen fast durchgehend von seiner schönsten Seite - die Menschen zieht es im ganzen Land nach draußen. Das Infektionsschutzgesetz schränkt die Freizeitgestaltung jedoch ziemlich ein. Eine Beschäftigung erfreut sich zunehmend großer Beliebtheit: Tischtennis.

Das wird nicht nur daran deutlich, dass öffentliche Platten vielerorts belegt sind, sondern auch bei den Verkaufszahlen der großen Hersteller. Check24 teilte Anfang Mai mit, dass bei ihnen die Verkaufszahlen für Tischtennisplatten um 298 Prozent gestiegen sind. Das bestätigen auch andere Händler.

Rheinland-Pfälzischer Produzent leidet unter Produktionsstopp in China

Einer, der gerade ebenfalls eine größere Zahl an Abnehmern hätte, ist der im Landkreis Südliche Weinstraße ansässige Produzent Joola. "Im Hobby-Bereich ist unser Lager total ausverkauft", sagt Michael Bachtler, Geschäftsführer von Joola. Die Nachfrage sei "explosionsartig" angestiegen. Jedoch könne diese kaum bedient werden, da die Lieferketten nach China abgebrochen seien.

Dort waren die Fabriken mehrere Wochen zu. Bis Juni dauere es noch, bis die produzierten Artikel per Schiff nach Deutschland kämen. Dazu komme, dass der Absatz für den Vereinssport komplett weggebrochen sei. Bachtler rechnet damit, dass - trotz der höheren Nachfrage von Privatpersonen - der Umsatz insgesamt sinken werde.

Tischtennis ideales Hobby während Corona-Maßnahmen

Dabei ist Tischtennis ein idealer Sport im Hinblick auf Abstandsregeln. Auf der Internetseite des Deutschen Tischtennisbunds heißt es: Tischtennis sei ein Individualsport, kein Kontaktsport und die Trainingspartner beziehungsweise Wettkampfgegner seien mindestens 2,74 Meter (Länge des Tisches) voneinander getrennt. Mit den notwendigen Anpassungen sei Tischtennis deshalb "unter den aktuellen Bedingungen des Infektionsschutzes eine besonders geeignete und sichere Sportart".

Auf Doppel oder Rundläufe solle verzichtet werden, heißt es vonseiten des Verbands. Die Platten sollen regelmäßig desinfiziert werden und jeder Spieler sollte idealerweise seine eigenen Bälle haben und nur damit aufschlagen, damit kein Ball von mehreren Menschen angefasst werden müsse.

Verband hofft auf Nachwuchs nach der Pandemie

Bei den Tischtennisverbänden in Rheinland-Pfalz merke man noch nicht so viel von der neuen Beliebtheit. Benjamin Haag vom Pfälzischen Tischtennisverband (PTTV) sagt, er höre vermehrt, dass die alten Tischtennisplatten aus den Garagen geholt werden. Bei den Vereinen gebe es aber kein merklich gestiegenes Interesse.

Haag könne sich aber vorstellen, dass "der ein oder andere von der Garage in die Halle wechselt". Gerade junge Leute, die das Spiel jetzt für sich entdeckten, könnten langfristig in die Vereine gehen. Der Vorteil bei Tischtennis sei, dass der Sport sehr schnell sehr viel Spaß mache.

Tischtennis als Gesundheitssport Tischtennis darf das vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) das Siegel "Sport pro Gesundheit" vergeben. Das bedeutet, wissenschaftliche Studien haben aufgezeigt, dass sich der Sport positiv auf die Gesundheit auswirkt. Durch die wissenschaftliche Untersuchung wurde belegt, dass Tischtennis die Ausdauer fördert. Vereine, die das Zertifikat haben, können Präventions- und Rehabilitationsangebote machen, die unter Umständen von den Krankenkassen gefördert werden.

Haag empfiehlt Neu- oder Wiedereinsteigern, etwas Geld in neue Schläger zu investieren und dann "üben, üben, üben", um sich dem Sport zu nähern. Und wer in der Nachbarschaft keine freien Platten mehr finde, könne sich bei einem der vielen Vereine oder dem Verband melden. "Die meisten Vereine haben auch eine Freizeitabteilung", so Haag.