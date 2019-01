Skigebiet Mayen in Arft, Eifel

Erster Ski und Snowboard Funpark in der Eifel auf einer Höhe von 620 Metern. Skipisten gibt es in allen Schwierigkeitsgraden, sogar eine Schwarze Piste ist vorhanden. Für die Kleinen gibt es einen Zwergenhang. Abends sorgt eine Flutlichtanlage für eine gut Sicht auf den Pisten. An der Talstation erwartet den Sportler eine gemütliche Skihütte. Freuen Sie sich also auf:

- 2 Lifte

- insgesamt 1,5 Kilometer Piste mit Flutlicht

- eine Rodelbahn mit ca. 450 Meter.



Eintritt: Tageskarte Erwachsene 10 Euro , Jugendliche und Kinder 8 Euro. Skihütte vorhanden.

Schneetelefon: 02655 - 3539

Weitere Informationen gibt es hier: wsv-mayen.de

Hermeskeil, Dollberg Neuhütten-Züsch

Freuen Sie sich auf:

- Höhe 570-590 Meter

- 1 Lift (Mo-Fr ab 15 Uhr, Sa. ab 13 Uhr, So. ab 11 Uhr)

- 200 Meter leichte Piste

- Tubingbahn (kostenlos)

- Rodelbahn (kein Lift, kostenlos)

- Loipe 5-8 Kilometer

- Skihütte

Eintritt: 20er-Karte 7 Euro (für Mitglieder) und 10 Euro (für Nichtmitglieder)

Schneetelefon: 06503 – 3445

Weitere Informationen gibt es hier: skiclub-dollberg.de

Salzburger Kopf, Westerwald

Skilift, Snowtube und Langlauf. Der Skilift öffnet unter der Woche um 15 Uhr, am Samstag und Sonntag schon ab 11 Uhr. Die 300 Meter lange Piste ist gut geeignet für Anfänger und nicht ganz so anspruchsvolle Fortgeschrittene. Wer keine Skier dabei hat, kann im benachbarten Rennerod welche ausleihen. An der Piste selbst ist das nicht möglich! Dort gibt es nur die Snowboard-Reifen. Mit denen geht es per Lift nach oben und mit bis zu 50 Km/h nach unten - ein großer Spaß! Wenn der Hunger kommt, erwarteten die Gäste an der Bergstation heiße Waffeln und Getränke, an der Talstation gibt es einen kleinen Imbiss. Freuen Sie sich auf:

- Höhe: 654 Meter (höchstgelegen im Westerwald)

- 2 Lifte

- Snowtube (11er Karte 8 Euro, Einzel 1 Euro)

- Loipen (6 bis 15 km).

Tageskarte: 7 Euro Kinder, 11 Euro für Erwachsene.

Flutlichkarte: 3 Euro Kinder, 6 Euro für Erwachsene.

Schneetelefon: 02667 333

Mehr Informationen unter wsv-salzburgerkopf.de





Hellenthal / Weißer Stein, Eifel

Freuen Sie sich auf:

- Höhe 690 Meter

- 1 Lift

- 550 Meter Skipiste

- Abfahrt ca. 550 Meter, Rodelbahn 350 Meter (mit Rodellift), 12 Kilometer Loipen (6,3 und 5,6 Kilometer Länge).

Schneetelefon: Tel. 02482/85200

Weitere Informationen unter: eifel.info

Bad Marienberg / Schorrberg, Westerwald

Freuen Sie sich auf:

- Höhe 500 bis 585 Meter

- 1 Lift

- 1 Kilometer Piste

- Skihütte

Öffnungszeiten:

Mo-Do 16:00 - 21:00 Uhr

Fr 14.30 - 21:00 Uhr

Sa-So 10:00 - 18:00 Uhr

Weitere Informationen unter: scbmu.de

Jammelshofen / Hohe Acht, Eifel

- Skischlepplifte I und II Wochentags von 13-17 Uhr, am Wochenende ab 9 Uhr geöffnet

- gespurte Langlaufloipen "Lützelacht" à 2.5, 4 und 5km Länge

- Rodelgelände

Aktuelle Wetterinformationen erhalten Sie durch das "Schneetelefon" unter: 02691/7741



Wolfsschlucht Prüm, Eifel

Auf dem Parkplatz finden nur 50-60 Autos Platz - da kann es am Wochenende schon mal schnell eng werden. Der Schlepplift kostet 1 € pro Fahrt bzw. 12 € für die Tageskarte. Wer noch nicht so sicher auf den Brettern ist oder es erst lernen muss, kann am Wochenende die Skischule besuchen. Leckere Hausmannskost gibt's in der Skihütte. Freuen Sie sich auf:

- Höhe 570 Meter

- 1 Lift

- 1 Kilometer Piste

- Abfahrt ca. 600 Meter

- 2 Schneekanonen

- Langlaufloipen

- Skihütte (bei Liftbetrieb und sonntags geöffnet).

Schneetelefon: 06551/505 od. 06551/4545

Aktuelle Informationen bekommen Sie auf der Homepage des Skiclubs Prüm: sk-pruem.de

Prüm Schwarzer Mann, Eifel

Freuen Sie sich auf:

- Höhe 697 Meter

- 2 Lifte (momentan nur Schlepplift 1 geöffnet; Stand 16.01.'17)

- 2 Kilometer Piste (2 Abfahrten ca. 700 und 800 Meter)

- Naturrodelbahn 450 Meter lang

- 1 Rodellift

- Loipen ca. 9.5 Kilometer

- Skiverleih

- Gastblockhaus mit Restaurant (über 180 Plätze)

- Parkplätze für mehr als 300 PKW

Schneetelefon: 06551/4422

Aktuelle Informationen und Schneehöhen bekommen Sie auf eifel.info

Donnersberg, Pfalz

Hier kann man Skilanglaufen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ski-Club Donnersberg: ski-club-donnersberg.de

Feldberg, Taunus

"Schneetelefon" 06171-507817 ab 9 Uhr. Hier bekommen Sie aktuelle Infos zu Loipen, Pisten und Schneehöhe: taunus.info

Ernstberg bei Daun

Freuen Sie sich auf:

- Höhe 698 Meter

- 1 Lift

- 1 Kilometer Piste (450 Meter Abfahrt)

- Ski-Langlauf Zentrum am Ernstberg, 4 Loipen

- Skihütte.

Schneetelefon:0 65 92 - 1478

Weitere Informationen unter: slv-ernstberg.de

Mäuseberg bei Daun

Freuen Sie sich auf:

- Höhe 550 Meter

- 1 Lift mit Flutlicht

- 1 Kilometer Piste (Abfahrt ca. 450 Meter)

- Rodelhang

- Skihütte

Preise Tageskarte: 20 Euro