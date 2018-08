Wenn die Hüllen fallen Wie viel Nacktheit ist wo erlaubt?

Temperaturen über 30 Grad, da könnte der eine oder andere auf die Idee kommen, sich einfach mal auszuziehen. Doch wann darf ich das und wann geht nackte Haut gar nicht? Alles eine Frage des Ortes und der Umstände, weiß unser SWR1 Rechtsexperte Fabian Töpel.

Die gute Nachricht vorweg: In der eigenen Wohnung darf jeder machen, was er will. Hier ist ausziehen ausdrücklich erlaubt. Selbst wenn z.B. durch fehlende Gardinen der Nachbar Einblick nehmen könnte, spielt das hier keine Rolle. Gleiches gilt auch für den eigenen Garten, ob mit oder ohne Sichtschutz. Die Frage, ob man sich dann noch wohlfühlt, wenn man nackt vor dem Nachbarn in der Sonne liegt, muss jeder für sich beantworten.

Darf ich im Garten eines Mehrfamilienhauses nackt herumrennen?

Hier ist die Antwort ein klares ja. Eine Mieterin im saarländischen Merzig hatte durch ihre freizügigen Sonnenbäder für einige Unruhe in der Dorfgemeinschaft gesorgt. Das Amtsgericht hat damals entschieden, dass selbst ein ausgiebiges Räkeln eines Mieters im Garten noch kein Kündigungsgrund darstellt. Sie darf also weiterhin nackt im Garten herumspringen - und alle anderen Mieter auch.

Nackt in der Fußgängerzone - darf man das?

Im Gesetz für Ordnungswidrigkeiten (OWiG) heißt es im Paragraph 118: "Ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen." Dabei handelt es sich um einen sogenannten Gummiparagraphen, weil er von den Gerichten sehr unterschiedlich ausgelegt wird.

Nackt auf dem Kreuzfahrtschiff - nein! Auf der eigenen Yacht - kein Problem!

Ob Nacktsein in der Öffentlichkeit eine Ordnungswidrigkeit ist, wird daher von Fall zu Fall unterschiedlich betrachtet. Richter in einem Dorf in Bayern könnten hier zu einer anderen Entscheidung kommen als in Berlin. Es macht auch einen großen Unterschied, ob jemand nackt in den Wald wandern geht oder nackt auf einem belebten Marktplatz steht.

Auf einem Marktplatz ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass die Nacktheit als Ordnungswidrigkeit gesehen und geahndet wird. Bis zu 1000 Euro Strafe und ein Platzverweis können dort zum Beispiel die Folge sein. Im Wald dürfte die Wahrscheinlichkeit, dass die Nacktheit geahndet wird, signifikant geringer sein, solange sich niemand daran stört.

Nackt auf dem Rad, zu Fuß oder im Auto

Im Auto, auf dem Rad oder auf dem Wanderpfad unterwegs, das geht nicht. 2005 wurde in Rastatt eine Nackt-Radel-Aktion gerichtlich verboten. Die Radfahrer hatten argumentiert, dass es durchaus üblich ist, an den Seen an der Strecke nackt zu baden und daß das Radfahren deshalb nichts anderes sei. Das Gericht hat das Argument abgelehnt. Nach Ansicht der Richter macht es einen Unterschied, ob jemand sich an einen Nacktbadesee legt und genau weiß worauf er/sie sich einlässt oder ob jemand bei einem Spaziergang von einer Horde nackter Radfahrer "überrumpelt" wird.

Fazit

Zusammengefasst lässt sich also sagen: Nacktsein ist dann in Ordnung, wenn damit keine anderen Menschen gestört werden. Welche Aktivität dabei verrichtet wird, macht juristisch keinen Unterschied. Es ist also egal, ob eine Person nackt zu Fuß unterwegs ist, auf dem Fahrrad oder mit dem Auto.