So kommen Sie auf den richtigen Hund

Wer einen jungen Hund möchte, für den stellt sich die Frage nach der Herkunft des neuen Mitbewohners. Züchter, Tierheim, Tierschutzverein oder Online-Börse – es gibt viele Wege an einen Hund zu kommen. Wie erklären, worauf Sie grundsätzlich beim Welpenkauf achten sollten.

Der Handel mit der Ware "Junghund" gilt als einträgliches Geschäft. Kein Wunder, dass er deswegen in vielen Fällen kriminell organisiert ist. Oft werden Tiere aus dem Ausland in Kleinanzeigen zu Dumpingpreisen angeboten. Die Zucht vor Ort geschieht unter unwürdigsten Bedingungen. Von einer Ausbeutung der Muttertiere, die als wahre Gebärmaschinen herhalten müssen, bis zur viel zu frühen Trennung der Jungtiere von der Mutter oder dem Transport ins Zielland. Die Tiere sind eine Ware, mit der möglichst viel Gewinn gemacht werden soll.

Teure Rassewelpen, wie der Mops werden oft in Kleinanzeigenportalen zum Dumpingpreis angeboten. Autor Marcus Netscher wäre fast darauf hereingefallen.

Wer beim Wühltischwelpen zugreift, der unterstützt in erster Linie eine unwürdige zum Teil sogar kriminelle Art der Zucht und Vermittlung. Für 100 bis 200 Euro kann ein seriöser Züchter keinen Welpen anbieten, da dieser Preis oft nicht einmal die Tierarztkosten deckt. Der niedrige Kaufpreis muss in der Folge nicht selten doppelt und dreifach für Tierarztrechnungen oder Hundeerziehung reinvestiert werden. Entsprechend fordern vor allem Züchterverbände hier schon lange ein effektiveres Tierschutzgesetz. Bis das aber greift, bleibt nur grundsätzlich Abstand von derartigen Bezugsquellen zu nehmen.

Ein Blick ins Tierheim kann eine schöne Möglichkeit sein, an den "Traumvierbeiner" zu kommen. Zumindest aus medizinischer Sicht sind hier keine größeren Stolpersteine zu erwarten. Bei ihrer Aufnahme ins Tierheim werden alle Tiere gründlich untersucht, entwurmt und geimpft. Außerdem erhält jedes Tier die entsprechenden Ausweispapiere und Impfdokumente. Vor einer Vermittlung weisen die Tierheime auch auf mögliche gesundheitliche Einschränkungen genauso hin, wie auf Eigenheiten zum Beispiel im Verhalten der Tiere.

Ähnlich ist die Situation bei so genannten Tierschutzvereinen. Die Idee dahinter ist gut. Tierschützer engagieren sich für vernachlässigte, ausgestoßene oder kranke Tiere im Ausland und bringen diese Tiere zu uns. Hier werden die Tiere dann, ähnlich wie im Tierheim untersucht, aufgepeppelt und vermittelt. Auch hier gilt ein kritischer Blick auf die Vorgeschichte des Hundes. Oft sind solche Tiere nicht nur durch die langen Reise entsprechend traumatisiert und bedürfen besonders einfühlsamer und versierter Pflege. Auch hier gilt es genau zu überlegen, ob sie als Neuhundebesitzer diesen Anforderungen dauerhaft gewachsen sind.

Schauen Sie sich den Tierschutzverein, der das Tier anbietet, genau an und hinterfragen Sie die Geschichte, entstehende Kosten und die Organisation an sich. Seriöse Vermittler werden Ihnen mit Sicherheit in alle Details umfassend Einblick gewähren.