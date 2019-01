Nach Invasion der Stinkwanzen im Sommer 2018 Warum viele Wanzen den Winter überleben

Gebrumme im Wohnzimmer, vor allem am Abend an den Lampen. Das war der Sound des Herbstes 2018. Es war das Jahr für Wanzen in Rheinland-Pfalz. Dafür sorgte das trockenwarme Wetter. Dazu gab es viele Trauben und Äpfel, die die Wanzen mit ihren Rüsseln anzapfen.

Unterwegs waren 2018 ganz verschiedene Arten, von der auffällig gefärbten Feuerwanze über die Graue Gartenwanze und die Grüne Stinkwanze bis hin zur eingewanderten Marmorierten Baumwanze, die aus Asien stammt. Eingeschleppt wurden sie in Europa mit Containern, die per Schiff aus Ostasien kamen. Diese Wanze ist ein Profiteur der Globalisierung - aber auch vom Klimawandel. Denn das Tier findet hier Temperaturen, die es überleben lässt und für die Fortpflanzung ideal ist.

In den Vereinigten Staaten hat sich die Marmorierte Baumwanze zum echten Problem entwickelt, kommt in mehr als 30 Bundesstaaten vor und richtet als Schädling jährlich Schäden in großer Höhe an. Auch im europäischen Garten und auf dem Feld ist sie deshalb kein gern gesehener Gast.