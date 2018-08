SWR1 Lauftipp Traumpfad Rheingoldbogen

Brey - ein kleiner Weinort bei Koblenz. Dort beginnt der 13 km lange Traumpfad "Rheingoldbogen" . SWR1 Redakteur Steffen Sturn sagt: "Unbedingt laufen!" Die römische Wasserversorgung besichtigen, über Steillagen am Bopparder Hamm entlang mit Blick auf die größte Schleife des Rheins. Die Traumpfadmarkierung ist ein orangefarbenes "S". Und wer gerne Wein, trinkt kommt auch auf seine Kosten. Besonders empfehlenswert an warmen, sonnigen Tagen!

Rotes und schwarzes Fachwerk. Krumme uralte Häuser. Dort treffe ich Bernhard Hoffmann und Rudolf Kneb von der Weinbruderschaft. Sie haben dafür gesorgt, dass in Brey nach langer Pause wieder Wein angebaut wird. Ausgangspunkt ist der Friedhof des Ortes.

Einblick in das römische Leitungssystem.

Vorbei am Weinkeller, dem Dorfbrunnen, zum Kapellchen und dem alten Traktor. Steil hoch in den krüppeligen, dunklen Niederwald aus Eichen. Die römischen Wasserkanäle erreiche ich nach einem Kilometer. Über Schächte kann man reinschauen in diese technische Meisterleistung. Und dazu gibt’s wie eigentlich überall auf dem "Rheingoldbogen" Infotafeln.