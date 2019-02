Vorsorgewoche Was Pflege kostet – und wer bezahlen muss

Was Pflege kostet – und wer bezahlen muss

Seit 2017 werden Pflegebedürftige in fünf Pflegegrade eingeteilt. Dazu vergeben die Gutachter in den sechs Modulen Punkte. Je unselbstständiger eine Person ist, desto mehr Punkte bekommt sie - und damit auch einen entsprechend höheren Pflegegrad.

Das kommt ganz auf den Pflegegrad und die Wohnsituation an. Bei Pflegegrad 1 haben Versicherte nur Anspruch auf einen sogenannten Entlastungsbeitrag von 125 Euro im Monat. Damit können sie zum Beispiel eine Haushaltshilfe oder einen Alltagsbegleiter bezahlen, der gemeinsame Spaziergänge unternimmt oder beim Einkaufen unterstützt.

Beim höchsten Pflegegrad macht es einen großen Unterschied, ob jemand zu Hause von Angehörigen versorgt wird oder stationär in einem Pflegeheim lebt. In dem Fall wird der Höchstsatz gezahlt: 2.005 Euro pro Monat. Kümmern sich primär die eigenen Kinder oder andere Verwandte, wird ein Pflegegeld von 901 Euro monatlich gezahlt, kommt regelmäßig ein ambulanter Pflegedienst, übernimmt die Versicherung sogenannte Pflegesachleistungen in Höhe von 1.995 Euro pro Monat.