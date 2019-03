Schädlinge im Gärten Gallmilbe - Winzig aber extrem schädlich

Die Gallmilben sind mit dem bloßen Auge nicht sichtbar, sondern zwischen 0,1 - 0,2 Millimeter groß und länglich, wurmähnlich geformt, erklärt Gartenexperte Hans Willi Konrad aus Bad Kreuznach. Man muss an etlichen Bäumen mit dem Schädling rechnen: Linde, Ahorn, Erle, Hartriegel, Haselnuss oder Nadelhölzer. Sie gehen aber auch an Brombeeren, Himbeeren und Johannisbeeren.

Im Frühjahr ist der richtige Moment, um etwas gegen die Gallmilben zu tun. Sie überwintern an der Pflanze selbst. Wenn die Knospen aufgehen, wandern sie in die Knospen und saugen an den Knospen und Früchten. Wenn die Schädlinge beweglich sind, aus der Winterstarre erwacht sind, dann können Sie mit zugelassenen Mitteln gegen sie vorgehen. Es gibt einige Präparate auf Basis von Rapsöl, die auch im ökologischen Landbau zugelassen sind. Man sollte sich allerdings genau an die Gebrauchsanweisung halten, rät unser Gartenexperte Hans Willi Konrad.