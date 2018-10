So überbehütet sind die Kinder heute Woran erkennt man Helikopter-Eltern?

So überbehütet sind die Kinder heute

Laut Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrverbandes, sind nicht alle Eltern Helikopter-Eltern - aber immerhin fast ein Fünftel aller Eltern fallen in diese Kategorie, Tendenz steigend. Sie seien stetig darauf bedacht, ihren Sprösslingen jegliche Entscheidung abzunehmen und ihre Kinder im Förderwahn zu begleiten, so Kraus.

Daran erkennen Sie Helikopter-Elternteil -Sie schließen Freundschaften mit Lehrkräften. Sie wissen nicht nur, die Namen der Lehrer, sie kennen sogar deren Telefonnummer, Adresse und Lieblingsbuch. -Sie verfolgen jeden Schritt. Sie fahren ihr Kind zum Ballettunterricht, zum Fußball, zu Freunden, obwohl es eigentlich laufen könnte. -Sie tragen die Verantwortung alleine. Sie räumen das Kinderzimmer auf, packen den Schulranzen und helfen mit allen Hausaufgaben. -Sie nehmen Noten persönlich. Sie engagieren sich für jedes Schulprojekt, schreiben an Referaten mit oder reagieren allergisch auf die Note vier. -Sie organisieren das Leben Ihres Kindes bis ins kleinste Detail. Nachhilfe, Sport, Theaterstunden und Sprachkurse, der Terminkalender platzt aus allen Nähten und das nicht wegen der eigenen (erwachsenen) Termine.

"Kinder mit Helikopter-Eltern werden nicht selbständig. Wir haben Menschen, die bis ins vierte Lebensjahrzehnt noch am Rockzipfel von Mama hängen oder Bumerangkids, also Kinder, die einmal flügge geworden sind, aber dann nach Hause zurückkehren", erklärt Kraus. Die Familienstruktur würde sich verändern. Die Zahl der Kinder wird geringer, statistisch gesehen, kriegt ein Paar 1,36 Kinder. "Und auf dieses eine Kind projiziert sich natürlich der ganze Ehrgeiz, der ganze elterliche Narzissmus", ergänzt Kraus. Zudem würden Eltern von der Politik eingeflüstert bekommen, dass ihre Kinder unterhalb des Masters keine Chancen im globalen Haifischbecken hätten.

"Ich denke, wir packen unsere Kinder zu sehr in Watte, wir könnten ihnen mehr zutrauen und vielleicht auch mehr zumuten", so der Präsident des Deutschen Lehrverbandes. Er rät, alle pädagogischen Ratgeber über Bord zu werfen und sich an drei Grundsätze zu orientieren: