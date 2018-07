So reagiert unser Körper auf Hitze Wann drohen Hitzschlag und Sonnenstich?

Unser Körper intensiviert dann zunächst die Schweißbildung. Der Schweiß verdunstet an der Hautoberfläche. Das soll die Haut abkühlen. Reicht das nicht aus, stellt unser Körper die Gefäße "weit". Ob Venen oder Arterien, alles weitet sich. Das Ziel - möglichst viel warmes Blut, möglichst nahe an die Körperoberfläche zu transportieren. Denn dort kann es abkühlen. Die Folge, unsere Haut wird rot und Extremitäten wie Beine, Arme, Füße oder Hände schwellen an. Unsere Finger können bei Hitze zum Beispiel bis zu 600 mal stärker durchblutet sein, als im Normalzustand. Gleichzeitig sinkt unser Blutdruck, denn das warme Blut soll ja "möglichst lange" nahe der Körperoberfläche bleiben um abzukühlen. Außerdem beginnen wir schneller zu atmen, da unser Körper mehr Sauerstoff "nachfragt". Hält dieser Zustand zu lange an, beginnt unser Körper zu überhitzen.