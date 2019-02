Private Altersvorsorge Aktien, Immobilien, Lebensversicherung?

Wichtig sei vor allem, dass der Sparer konstant Raten eingezahlt und die Lebensversicherung nicht vorzeitig gekündigt hat, erklärt Sara Zinnecker, Expertin für Altersvorsorge beim gemeinnützigen Verbraucherratgeber Finanztip. "Wenn man so ein Produkt frühzeitig kündigt, muss man eigentlich immer damit rechnen, dass man Geld verliert", so Zinnecker.

Entscheidend seien auch die Kosten: "Es gibt sehr viele sehr teure Verträge, die in der Vergangenheit vertrieben worden sind. Mit so einem Vertrag ist man in der Regel nicht so gut bedient."

Hier kommt es auf den Ein- und Ausstiegszeitpunkt an. Fonds-Sparpläne können helfen, Schwankungen am Aktienmarkt auszugleichen. Wenn der Sparer nur in eine einzige Aktie investiert hat, seien unter Umstände große Verluste möglich, sagt Sara Zinnecker. Ein Fond, in dem Aktien von Firmen auf der ganzen Welt integriert sind, könne dieses Risiko abfedern. "Auch hier ist wieder entscheidend: Wie teuer ist der Fonds - wie viel muss der Sparer von vornherein an die Fondsgesellschaft abdrücken?", so Zinnecker.