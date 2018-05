Privat zu zahlen Welche IGeL-Angebote sind sinnvoll?

Welche individuellen Gesundheitsleistungen werden denn in Arztpraxen am meisten verkauft?

Da muss man unterscheiden. Wir haben vier dieser Leistungen bereits im IGeL-Monitor bewertet, zwei davon "tendenziell negativ", eine mit "negativ" und eine mit "unklar". Bei "tendenziell negativ" geht es um den Grünen Star, also der Augendruckinnenmessung, d.h. in unseren Augen überwiegt dabei der Schaden den Nutzen. Wir haben in den Studien keinen Nutzen gefunden, sehen aber durchaus ein Schadenspotential. Zum Beispiel kann ein frühes Glaukom gefunden und behandelt werden, es hätte sich aber nie so weiterentwickelt und wäre vom Mensch überhaupt nicht bemerkt worden - d.h. er ist unnötigerweise behandelt worden.