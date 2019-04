Pannen bei Anbieterwechsel 100 Euro pro Tag wenn das Netz ausfällt?

Im vergangenen Jahr wurden der Bundesnetzagentur deutschlandweit 2.350 Fälle gemeldet, bei denen Telefon und Internet nach einem Anbieterwechsel mehr als einen Tag nicht funktioniert haben. In den Jahren davor waren die Zahlen noch etwas höher (2017: 3.130; 2016: 3.000). Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag Oliver Krischer schlägt vor, Verbraucher in so einem Fall zu entschädigen.