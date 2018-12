So bleibt der Weihnachtsbaum länger frisch

Oh Tannenbaum!

Ein Tannenbaum nadelt, wenn er Feuchtigkeit verliert. Es gilt also, alles zu vermeiden, was den Baum austrocknet. Mit den Vorkehrungsmaßnahmen sollten Sie schon beim Kauf beginnen.

Wer sich für eine Nordmanntanne entscheidet, sollte generell wenig Nadelprobleme haben. Denn deren Nadeln sitzen so fest, dass sie auch im getrockneten Zustand nicht abfallen. Der Nachteil: Nordmanntannen duften nicht. Wer harzigen Weihnachtsduft möchte, kann auf die Blaufichte zurückgreifen. Die piekst zwar mehr und nadelt schneller, ist aber die robusteste Fichtenart.

Auch auf dem Transport kann man dem Nadeln vorbeugen: Wer seinen Baum auf dem Autodach nach Hause transportieren will, sollte ihn unbedingt in Folie einschlagen. So kann der Fahrtwind ihn nicht austrocknen.