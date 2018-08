Neue Bestimmungen Wohin mit meinem Elektroschrott?

Nur rund 42 Prozent der jährlich anfallenden zwei Millionen Tonnen Elektroschrott werden derzeit ordnungsgemäß entsorgt. Bis 2019, so will es der Gesetzgeber, müssen es 65 Prozent sein. Deshalb gibt es ab sofort eine erweiterte Rücknahmepflicht für Händler.

Geschäfte mit mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche für Elektrogeräte und Online-Händler mit einer mindestens ebenso großen Lagerfläche für Elektrogeräte sind grundsätzlich in der Pflicht Elektrogeräte zurückzunehmen. Dabei gilt, dass Geräte mit einer Kantenlänge von bis zu 25 Zentimeter in jedem entsprechenden Geschäft zurückgenommen werden müssen, unabhängig, ob sie dort auch gekauft worden sind. Bei größeren Geräten gilt "alt gegen neu". Wird ein neues Gerät verkauft, so muss grundsätzlich ein Gerät der gleichen Kategorie, z.B. ein Fernsehgerät, auch kostenfrei zurückgenommen werden.