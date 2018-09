Meine Frage zum Thema "Krebs" Dr. Alexander Desukis Antworten

Im Anschluss an unseren Schwerpunkttag zum Thema "Krebs" haben uns viele Fragen erreicht. Unser Studiogast Dr. Alexander Desuki, Krebs-Experte der Universitätsmedizin Mainz, hat Ihre Fragen in SWR1 Der Vormittag beantwortet.

Hörerfrage: Wie weit und wie sinnvoll ist eine Methadon-Therapie? Da wird ja zur Zeit sehr viel Wirbel gemacht. Gibt es da schon erfolgreiche Therapien?

Dr. Alexander Desuki: Die Zulassung für Methadon ist als Drogenersatzstoff für Heroin, bzw. es ist auch kein schlechtes Schmerzmittel. Der Hintergrund für den "Hype" um Methadon sind Einzelberichte gewesen mit einem ganz speziellen Tumor im Bereich des Hirnes. Da gab es Einzelfälle, das eine Chemotherapie mit unterstützendem Methadon besser funktioniert. Es ist aber nicht so, dass man das verallgemeinern kann. Und es ist auch so, dass das Einzelfälle sind. Man kann also nicht generalisieren, dass Methadon gegen Krebs hilft. Man sollte es weiter in Studien untersuchen, aber es gibt keine Empfehlung Methadon bei jeder Tumortherapie dazuzugeben gibt es auf keinen Fall. Weder von mir, noch von der Deutschen Gesellschaft für Onkologie. Wir würden davon Abstand nehmen, weil auch dieses Medikament Nebenwirkungen hat.

Hörerfrage: Bei mir wurde CLL (Anm. d. Red.: Chronisch lymphatische Leukämie) im Anfangsstadium festgestellt. Gibt es neue Methoden oder Impfungen?

Dr. Alexander Desuki: Die CLL ist ein ganz spezieller Krebs, eine Art Lymphdrüsenkrebs, der generalisiert ist. Hier ist die Immuntherapie noch nicht ganz so auf dem Vormarsch, aber Antikörpertherapien gehören hier zum Standard. Hier gibt es deutliche Entwicklungen von der Chemotherapie weg, hin zu einer ganz speziellen Therapie, den Tyrosinkinaseinhibitoren. Das sind Medikamente, die genau in der Tumorzelle bei der Mutation angreifen. Hier haben wir sehr gute Erfolge außerhalb der Chemotherapie. Hier tut sich unheimlich viel. Die Hoffnung ist, dass wir in einigen Jahren von der Chemotherapie wegkommen.

Hörerfrage: Ein Urothelkarzinom (Anm. d. red. Blasenkrebs) hat bereits in die Lunge gestreut. Nach sechs Zyklen Chemotherapie wäre ich froh über Alternativen. Gibt es neue Therapieansätze?

Dr. Alexander Desuki: Es gibt in der Tat eine Alternative, die Therapie mit Checkpointinhibitoren, die man mehr oder weniger Immuntherapie nennt. Hier gibt es sehr gute Erfolge und sehr gute Daten. Wenn die Chemotherapie nicht ausreicht oder nicht gut vertragen wird, sollte man meiner Meinung nach umstellen auf eine Immuntherapie.

Hörerfrage: Ich habe Brustkrebs und eine der Nebenwirkungen ist, dass ich einen furchtbaren Metallgeruch in der Nase, und -geschmack im Mund habe. Was kann ich dagegen machen?

Dr. Alexander Desuki: Das ist leider eine häufige Nebenwirkung von Chemotherapien. Was hilft sind Mundspüllösungen bzw. dass der Arzt in den Mund guckt. Leider kann sich durch das geschwächte Immunsystem auch ein Pilz im Mundraum entwickeln, der einen sehr unangenehmen Geschmack macht. Was auch hilft sind Lutschtabletten, ansonsten sollte man Nahrung zu sich nehmen zu der man ein neutrales Verhältnis hat. Und Durchhalten einfach. Häufig verschwindet das Ganze nach Abschluss der Chemotherapie oder wird deutlich besser.

Hörerfrage: Nach der Chemotherapie wegen Knochenkrebs kann ich nicht mehr richtig schlucken. Was kann ich machen?

Dr. Alexander Desuki: Die Frage ist, woher diese Schluckstörung kommt. Saß der Tumor an dieser Stelle oder kam er durch eine Strahlentherapie? Was man machen sollte ist darauf zu achten, dass man genug Speichel im Mund hat, saure Drops nehmen oder ggf. künstlichen Speichel hinzufügen. Im Zweifelsfall zum HNO-Arzt oder zum Logopäden gehen.

Hörerfrage: Kann man Eisschwimmen auch als Therapie einsetzen oder damit dem Krebs vorbeugen?

Dr. Alexander Desuki: Das Schwimmen im Eis direkt hilft nicht, aber Sport beugt Krebs vor. Sport und die Regulierung des Gewichts. Es geht auch nicht um Leistungssport, sondern um ein- bis zweimal die Woche eine leichte sportliche Betätigung, mit dem Ziel gut trainiert zu sein und Übergewicht vorzubeugen. Selbst wenn man einen Tumor hat, weiß man, dass Patienten in einem besseren körperlichen Zustand Therapien und Operationen besser vertragen.

Hörerfrage: Gibt es neue Therapien für Prostatakrebs?

Dr. Alexander Desuki: Beim Prostatakrebs arbeiten wir viel im Bereich Hormonmanipulation. Mittlerweile hat man die Möglichkeit radioaktive Medikamente zu spritzen, die direkt an die Tumorzellen andocken. Stichwort: Lutetium PSMA-Therapie.

Hörerfrage: Ich habe Darmkrebs und mehrere Knötchen haben sich an der Bauchdecke angesammelt. Gibt es Hilfe?

Dr. Alexander Desuki: Beim Darmkrebs ist es so, dass die Immuntherapie noch kein Standard ist. Hier ist es leider noch so, dass man eine Art der Immuntherapie - die Antikörpertherapie - einsetzt, aber dann immer noch mit einer Chemotherapie in Kombination. Es gibt aber gewisse Sonderformen des Darmkrebs, die sehr gut auf eine Checkpointimuntherapie ansprechen. Hier muss der Onkologe das neue Präparat am Patienten testen und kann ihm dann eine neue Therapie anbieten. Hier wird es eine neue Studie von uns geben und ich kann die Leute nur ermutigen sich bei uns zu melden und wir schauen ob wir die Leute in unsere Studie einschließen können.

Hörerfrage: Viele Hörerfragen drehten sich um alternative Therapien, wie Kräutertherapien. Was halten Sie von Kräutertherapien gegen Krebs?

Dr. Alexander Desuki: Wir untersuchen nicht nur Chemotherapien, sondern auch Sport oder anderen Therapieverfahren. Dazu gehören natürlich auch Kräutertherapien. Man muss aber sagen, dass keine dieser Therapien einen Vorteil gezeigt hatte. Man darf auch nicht vergessen: Viele dieser Tees und deren Zusammensetzung sind nicht standardisiert, d.h. man weiß nicht was drin ist und wie es wirkt. Und, alles was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. D.h. man kann damit auch genau das Gegenteil erreichen, z.B. wenn man es mit einer Chemotherapie kombiniert, diese deutlich mehr Nebenwirkungen hat oder man sich mehr schädigt. Von daher ist meine Empfehlung, solche Ratschläge immer kritisch zu sehen. Und wenn man so etwas will, dann ist es die persönliche Entscheidung. Daher bitte mit dem behandelnden Arzt absprechen, dass es zumindest keine Schädigung gibt.