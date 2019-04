Lithium-Ionen-Batterien So verhalte ich mich bei einem Akku-Brand

So verhalte ich mich bei einem Akku-Brand

Wenn eine Lithium-Ionen-Batterie in Brand geraten ist, gibt es einige Regeln, die man unbedingt beachten sollte. Vor allem darf nicht mit Wasser gelöscht werden - denn dann kann es richtig gefährlich werden.

Wenn der Akku noch schmort, ist es zunächst ganz wichtig, ihn sofort vom Netz zu nehmen. Im Grunde muss er dann, am besten im Freien, gekühlt werden, um einen Brand zu verhindern. Eine Kühlung mit Wasser kann gefährlich werden. Da kann es dann nämlich passieren, dass durch eine Reaktion Wasserstoff entsteht, der dann verpufft wie jetzt im Fall in Gimbsheim. Vor allem in geschlossenen Räumen ist das richtig gefährlich.