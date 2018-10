Getrennte Schlafzimmer stärken Beziehung Warum Sie getrennt schlafen sollten

Oft heißt es, ein glückliches Paar teilt sich ein Schlafzimmer. Doch was, wenn sich Nacht für Nacht das gleiche Theater abspielt. Er schnarcht beim Schlafen, sie träumt unruhig und wälzt sich von A nach B. Leider bleibt das Problem oft unausgesprochen, denn heutzutage gelten getrennte Betten als Liebesaus. "Es ist wichtig, dass man offen darüber spricht, rät Hans Günter Weeß, Schlafforscher bei der Akademie für Schlafmedizin in Landau. "Ich glaube, kein Partner möchte den anderen in seinem Schlaf stören, sodass er sich am Tage nicht wohlfühlt."