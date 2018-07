Am Freitagabend ist es soweit. Die längste totale Mondfinsternis wird am Himmel zu sehen sein. Das Spektakel will man natürlich auch mit seinen Freunden und der Familie teilen, die gerade nicht zuschauen können. Doch wie fotografiere ich den Blutmond am besten? Wir geben Tipps zu Einstellungen und verraten wie Sie auch mit dem Smartphone tolle Fotos hinbekommen!