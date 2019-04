"Frühling in Rheinhessen"

SWR1-Koch Andreas Stüber nimmt 25 Hörerinnen und Hörer mit in den Genussgarten Bingen und zeigt ihnen raffinierte Spargelrezepte - zum Beispiel wie man Bärlauchpesto herstellt. Außerdem ist Torsten Simmet vom Spargelhof Simmet in Ober-Flörsheim dabei. Er erzählt uns alles, was wir noch nicht über das Edel-Gemüse wissen. Den Bio-Spargel vom Spargelhof können die Teilnehmer auch probieren.