Fragen an SWR1-Köchin Annette Glücklich Welche Messer brauche ich in der Küche?

Welche Messer brauche ich in der Küche?

Fragen an SWR1-Köchin Annette Glücklich

D as Damaszenermesser wird sehr aufwendig aus mehreren Lagen gefertigt. SWR1 Köchin Annette Glücklich aus Worms, wie sinnvoll ist das für den Hobbykoch?

Annette Glücklich: Ein Damaszenermesser ist natürlich immer handgemacht. Es ist also auch dementsprechend teuer, weil sehr viel Handarbeit drinsteckt. Wenn man viel, gut und gerne kocht, macht so etwas sicher Sinn. Aber ich glaube kaum, dass wenn man für seine Familie mittags Essen kochen möchte und nicht der große Hobbykoch ist, so etwas braucht.