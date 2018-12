Facebook So machen Sie Ihren Account sicherer!

Gute Nachricht

Eine gute Nachricht gibt es zu diesem Thema allerdings dennoch. Wenn bisher der Zugriff von Apps auf die eigenen Facebook-Daten zeitlich unbegrenzt erteilt war - auch wenn Sie die App lange nicht mehr genutzt hatten - so soll sich das in Zukunft ändern. Das teilte Marc Zuckerberg in einem Beitrag auf Facebook mit. Danach soll in Zukunft der Zugriff von Apps auf die Daten nach einer gewissen Zeit der Nichtnutzung automatisch deaktiviert werden.