Tag der Liebenden Das Liebes-Menü

Valentins-Legenden

Woher kommt der Valentinstag?

Schon im alten Rom gedachte man am 14. Februar der Göttin Juno, die als Beschützerin der Ehe galt. Wie heute bekamen Frauen an diesem Tag Blumen geschenkt. Namensgeber des Valentinstags soll aber Bischof Valentin von Terni sein, der angeblich am 14. Februar 269 wegen seines christlichen Glaubens hingerichtet wurde. Valentin hatte trotz kaiserlichen Verbots Verliebte getraut und ihnen Blumen gegeben.